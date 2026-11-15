Brasil registra la primera muerte por el aumento de casos del virus Mpox

Brasil registró la primera muerte por un aumento de casos de Mpox, informaron las autoridades sanitarias, mientras el gobierno del presidente Lula toma medidas preventivas aunque descarta por ahora un brote del virus.

Esta enfermedad infecciosa que puede causar fiebre y lesiones cutáneas resulta leve o moderada en la mayoría de los casos, aunque existen formas graves.

Brasil lleva 1.009 contagios confirmados y un muerto este año, lo que supone un "alza de casos de Mpox registrados en 2026", según una nota publicada el viernes por el instituto público Fiocruz, dependiente del Ministerio de Salud.

El deceso se registró en Rio de Janeiro, donde los casos positivos entre septiembre y noviembre duplicaron a los registrados en el resto del año.

El gobierno del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva no clasifica por ahora el aumento de casos como un "brote" y lo considera "significativamente menor que en el pico histórico enfrentado en 2022", según Fiocruz.

En 2022 y 2024, el Mpox fue considerado emergencia internacional por la Organización Mundial de la Salud, debido a su rápida expansión en algunos países.

Las autoridades brasileñas han tomado en las últimas semanas medidas preventivas, como la compra de 25 mil nuevas dosis de vacuna y el monitoreo en laboratorios de variaciones genéticas del virus.

La mayoría de los casos se registraron en Sao Paulo (385) y Rio (384), dos de los tres estados más poblados de este país de 214 millones de habitantes.