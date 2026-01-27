"¡Bonjour!": El primer ministro británico se burla amablemente de Macron con unos lentes de sol

El primer ministro británico, Keir Starmer, se convirtió este martes en el último dirigente mundial en burlarse amablemente del presidente francés, Emmanuel Macron, por llevar lentes de sol en Davos, poniéndose unos anteojos de aviador en un evento cómico.

"Bonjour", dijo Starmer, sentado y sonriente, mientras se puso las gafas oscuras en una entrevista el lunes con el cómico Matt Forde para su podcast The Political Party.

Macron acaparó los titulares mundiales, inspiró memes virales en Internet y se convirtió en blanco de algunas críticas presidenciales cuando lució unas gafas de aviador para pronunciar un enfático discurso en el Foro Económico Mundial el pasado martes.

El mandatario francés intentaba ocultar un vaso sanguíneo roto que le había dejado un ojo inyectado en sangre, según el médico jefe del Elíseo.

Macron aprovechó su discurso en Davos para criticar las "amenazas inaceptables" del presidente estadounidense Donald Trump hacia Europa.

Un fragmento del discurso en el que Macron repite varias veces "for sure" ["por supuesto", en inglés] mientras habla de la Unión Europea también se hizo viral.

Su homólogo estadounidense fue uno de los que reaccionó ante ese aspecto tan inusual, que suscitó comparaciones con los personajes de "Terminator" y "Top Gun".

"Le vi comportarse como un tipo duro" con esas "preciosas gafas de sol", se burló Trump, preguntando: "¿Qué demonios ha pasado?".

El primer ministro británico publicó un video de su momento aviador en TikTok y añadió el martes un póster simulado de "Top Gun" en el que aparecían él y Macron vestidos como pilotos de aviones de combate con gafas de aviador.

En cuestión de minutos, Macron comentó la publicación escribiendo: "For sure".