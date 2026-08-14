Bombardeos israelíes dejan dos muertos en Gaza, incluido un alto mando policial

Bombardeos israelíes en la Franja de Gaza dejaron el jueves dos muertos, entre ellos un alto mando policial, según las autoridades sanitarias, en el segundo día consecutivo de ataques tras una pausa por la iniciativa de paz de Estados Unidos.

El ejército israelí dijo que había atacado a un comandante del movimiento islamista Hamás en la zona de Jan Yunis que, según afirmó, estaba planificando atentados contra las tropas de Israel.

"El terrorista fue alcanzado en un ataque aéreo con el fin de eliminar la amenaza contra las tropas de las FDI [las fuerzas armadas de Israel]", señaló el ejército, y agregó que "se tomaron medidas para mitigar el daño a civiles".

La agencia de defensa civil de Gaza, que funciona como servicio de rescate bajo el mando de Hamás, informó que un ataque aéreo al oeste de Jan Yunis mató a una persona, y el hospital Nasser de la ciudad confirmó la llegada de un cadáver tras el ataque.

En otro incidente en Ciudad de Gaza, la defensa civil indicó que una persona murió y varias resultaron heridas en un ataque israelí contra un vehículo en el barrio de Sheikh Ajlin.

El Hospital Al Shifa indicó que había recibido el cuerpo del jefe de policía de Ciudad de Gaza, Jamal Abu Kamil.

El Ministerio del Interior de Gaza confirmó que Abu Kamil "fue asesinado en un ataque aéreo israelí".

El ejército israelí confirmó la muerte y explicó en un comunicado que Abu Kamil era "un comandante de la organización terrorista Hamás que se infiltró en territorio israelí" durante el ataque del grupo el 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra más reciente en Gaza.

Añadió que, durante toda la guerra, Abu Kamil "promovió atentados terroristas contra las tropas de las FDI y contra civiles israelíes".

Hamás condenó la muerte de Abu Kamil, y en un comunicado afirmó que constituía "una nueva escalada de los brutales crímenes" cometidos por Israel, y llamó a los países mediadores a obligar a Israel a poner fin a sus "violaciones" del alto el fuego.

El miércoles, Israel llevó a cabo su primer ataque aéreo en Gaza desde el 3 de agosto.

La pausa en los ataques aéreos se produjo después del anuncio del presidente estadounidense Donald Trump de un "hito importante" en su plan para poner fin a la guerra.

Hamás había anunciado que se desarmaría entregando sus armas a un naciente comité de gobierno palestino.

La "Junta de la Paz" de Trump, encargada de implementar el acuerdo de alto el fuego, había anunciado inicialmente que Israel, a su vez, comenzaría una retirada gradual de gran parte de la Franja de Gaza.

Pero el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó públicamente el acuerdo el domingo y prometió que no habría retirada israelí.