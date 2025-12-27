Bombardeos de EEUU en Nigeria tuvieron como objetivo yihadistas de EI y Lakurawa

Los bombardeos de Estados Unidos en Nigeria esta semana tuvieron como objetivo a combatientes del grupo yihadista Estado Islámico del Sahel que estaban en el país para colaborar con la organización Lakurawa y con "bandidos", informó este sábado a AFP un portavoz del presidente nigeriano.

Estados Unidos bombardeó objetivos del EI en el país africano tras afirmar en los últimos meses que los cristianos enfrentaban ahí una "amenaza existencial" equivalente a un "genocidio".

Los objetivos exactos de los ataques, lanzados durante la noche del jueves, no estaban claros.

Washington y Abuja habían afirmado anteriormente que se dirigían contra combatientes vinculados al Estado Islámico, sin proporcionar detalles sobre cuáles de los innumerables grupos armados de Nigeria habían sido atacados.

"Los objetivos fueron el EI, Lakurawa y los bandidos", declaró el sábado AFP Daniel Bwala, portavoz del presidente Bola Tinubu.

"El grupo EI encontró su camino por el Sahel para ir en ayuda de Lakurawa y de bandidos con suministros y entrenamiento", afirmó.

El grupo Estado Islámico - Provincia del Sahel (ISSP, por sus siglas en inglés) opera en el vecino Níger, así como en Burkina Faso y Mali, donde libra una sangrienta insurgencia contra los gobiernos de esos países.

Aunque Nigeria lleva mucho tiempo luchando contra su propio conflicto yihadista, los analistas están preocupados por la expansión de los grupos armados desde el Sahel hacia el país de África occidental.

"El ataque se llevó a cabo en un lugar donde, históricamente, los bandidos y los Lakurawa suelen moverse", explicó Bwala.

"La información recopilada por el gobierno estadounidense también indica que se está produciendo un movimiento masivo del EI desde el Sahel hacia esa zona", agregó.

Hubo víctimas, pero no estaba claro quiénes de entre los objetivos murieron, añadió Bwala.

El lugar donde se produjeron los ataques, en el estado de Sokoto, al noroeste de Nigeria, generó interrogantes para los analistas, ya que los grupos yihadistas de Nigeria suelen estar concentrados en el noreste.

Recientemente, investigadores señalaron vínculos entre algunos miembros del grupo armado Lakurawa, implantados en el estado de Sokoto, con una rama del EI.

Sin embargo, otros analistas cuestionaron esos vínculos, y la investigación sobre Lakurawa es complicada, ya que el término se ha utilizado para describir a varios combatientes armados en el noroeste.

- Disputa diplomática -

En el noroeste, la mayor preocupación en materia de seguridad son las bandas criminales conocidas como bandidos.

Estos saquean pueblos, secuestran para pedir rescates y extorsionan a agricultores y mineros artesanales en amplias zonas rurales fuera del control del gobierno.

El viernes, el ministro de Información, Mohammed Idris, dijo que los ataques alcanzaron "dos importantes enclaves terroristas del Estado Islámico" en el distrito de Tangaza, en el estado de Sokoto.

Los ataques, que según el presidente estadounidense Donald Trump se retrasaron hasta el día de Navidad para "dar un regalo de Navidad" a los combatientes, se produjeron tras una disputa diplomática entre Washington y Abuja.

Analistas independientes y el gobierno de Nigeria rechazan que se encasille la violencia que vive el país en un marco de persecución religiosa, una narrativa promovida por la derecha cristiana en Estados Unidos y Europa.

Nigeria está dividida casi en partes iguales entre una mayoría musulmana en el norte y una gran población de cristianos en el sur.