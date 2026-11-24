El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, internado en cuidados intensivos por una obstrucción intestinal, mostró una mejora en las últimas 24 horas y sus médicos intentan ahora un tratamiento que evite una cirugía, informaron este lunes.

Bolsonaro, de 71 años y que cumple prisión domiciliaria condenado por golpismo, fue trasladado el viernes al hospital privado DF Star de Brasilia.

"Hubo una mejora significativa de la distensión abdominal y del cuadro de malestar", dijo el cirujano Claudio Birolini a periodistas afuera del hospital.

"En este momento, el tratamiento deja de ser primariamente quirúrgico y pasa a ser un tratamiento clínico", agregó.

Una endoscopia confirmó el domingo que Bolsonaro tenía una gran cantidad de material fibroso de origen alimentario en el estómago, que fue retirado durante el procedimiento.

Los médicos vincularon esa acumulación a un mayor consumo de fibras, como verduras, ensaladas y frutas, en las últimas semanas.

El equipo le administra medicamentos para disolver vesos restos que puedan haber pasado al intestino, y observará en los próximos días su respuesta.

Un episodio de vómito el domingo le produjo además una neumonía por aspiración de contenido gástrico, pero "más leve" que la que en marzo lo mantuvo hospitalizado varios días, según el cardiólogo Brasil Caiado.

Ya está respondiendo al tratamiento con antibióticos.

Bolsonaro sufre secuelas de una puñalada en el vientre recibida durante la campaña de 2018 y ha sido operado varias veces.

Las múltiples cirugías le dejaron adherencias intestinales que dificultan el tránsito y pueden provocar obstrucciones, explicaron los médicos.

El exmandatario (2019-2022) fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por intentar mantenerse en el poder tras su derrota frente a Luiz Inácio Lula da Silva en 2022.

La corte suprema votará entre el 4 y el 15 de diciembre sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas del expresidente y otros condenados por la trama golpista.