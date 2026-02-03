Bill y Hillary Clinton testificarán en el Congreso de EEUU por el caso Epstein

Bill y Hillary Clinton testificarán en una investigación del Congreso de Estados Unidos sobre el delincuente sexual Jeffrey Epstein, informó el lunes un portavoz del expresidente.

El Comité de Supervisión de la Cámara Baja, de mayoría republicana, acusó al exmandatario (1993-2001) y a la exsecretaria de Estado (2009-2013), ambos demócratas, de desobedecer citaciones para comparecer en persona y declarar sobre sus vínculos con Epstein, quien fue hallado muerto en prisión en 2019.

El comité había planteado una votación para declarar a la pareja en desacato.

"El expresidente y la exsecretaria de Estado estarán allí. Esperan sentar un precedente que se aplique a todos", aseguró Angel Urena en X, en respuesta a un mensaje de miembros republicanos del comité que solicitaban que la pareja testifique debido a los vínculos pasados de Bill Clinton con Epstein.

Los Clinton afirman que la investigación es utilizada para atacar a los adversarios políticos del presidente Donald Trump, quien a su vez fue años atrás amigo de Epstein y no ha sido llamado a testificar.

Luego de que los Clinton aceptaran testificar, el Comité de Supervisión decidió en la noche del lunes suspender, por el momento, la votación sobre los procedimientos por posible desacato.

La votación y su enfoque en los Clinton podría haber expuesto divisiones entre los demócratas en el Congreso.

Algunos han reconocido en privado que nadie debería estar fuera del escrutinio.

Pero otros temen que las resoluciones de desacato podrían desviar la atención de los contactos pasados de Trump con Epstein.

Ni Trump ni los Clinton han sido acusados de conducta delictiva relacionada con el exfinancista.

Bill Clinton, que realizó varios viajes en el jet privado de Epstein y tiene muchas fotografías con él, afirmó en 2019 que no tenía contacto con el empresario hacía más de una década. También asegura que nunca tuvo conocimiento de sus "terribles crímenes".

Epstein estaba acusado de haber montado una vasta red de explotación sexual de jóvenes. Según las autoridades, se suicidó en prisión en agosto de 2019, antes de ser juzgado por estos crímenes.

Más de diez años antes, el financista había sido acusado en Florida de recurrir a los servicios de prostitutas menores de edad y condenado en 2008 a una pena de prisión de 13 meses en régimen especial, según un acuerdo con un fiscal que le evitó cargos federales.