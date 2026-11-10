Biden anuncia que reducirá la promoción de su libro por el cáncer

Joe Biden, expresidente de Estados Unidos, está reduciendo sus actos de promoción de su nuevo libro de memorias, que se publicará a mitades de noviembre, debido al cáncer que padece.

El exmandatario demócrata (2021-2025) de 83 años, cuya salud fue un tema de preocupación durante su presidencia, declaró el domingo que va a realizar menos apariciones públicas de las previstas de cara al lanzamiento, el 17 de noviembre, de su libro "Promise Me, America".

"Hay días mejores que otros. No me ha detenido, pero a veces me hace bajar el ritmo", escribió Biden en X.

"Lo que esto significa es que, por desgracia, no podré mantener tantas conversaciones sobre mi libro como esperaba. Sin embargo, confío en que las palabras de las páginas hablen por sí solas".

Biden anunció en mayo de 2025, cuatro meses después de abandonar la Casa Blanca, que le detectaron un cáncer de próstata agresivo con metástasis en sus huesos.

Desde entonces se ha sometido a radioterapia y terapia hormonal.

Su hijo Hunter Biden afirmó en agosto que el cáncer se había extendido a pesar del tratamiento, lo que causaba a su padre fuertes dolores.

Sus memorias relatan sus cuatro años en la Casa Blanca, incluyendo su gestión de la pandemia del covid-19, las guerras en Afganistán y Ucrania, y su controvertida decisión de presentarse como candidato demócrata a las presidenciales de 2024, carrera de la que se retiró después de un desastroso debate con su rival, el republicano Donald Trump, vencedor a la postre de esos comicios.

En un extracto del libro publicado el lunes por The Atlantic, Biden ataca a Trump por el asalto de 2021 al Capitolio perpetrado por seguidores del republicano que pretendían impedir su toma de posesión como presidente.

"Lo que Trump hizo el 6 de enero de 2021 no debería olvidarse jamás. Debería perseguirle hasta la tumba", escribió Biden.

También recordó una reunión cordial en el Despacho Oval con Trump tras la victoria electoral del republicano en 2024, durante la cual su sucesor sugirió que podrían haber sido amigos al margen de la política.

Biden afirmó que su libro dará a conocer los motivos de las decisiones que tomó durante su mandato.