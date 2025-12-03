Atrasan en España el juicio al hermano de Pedro Sánchez hasta finales de mayo

El juicio al hermano del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, por un caso de presunto tráfico de influencias se celebrará entre finales de mayo y principios de junio de 2026, y no en febrero como estaba previsto.

Este caso se suma a otros asuntos judiciales del entorno personal y profesional de Sánchez, como su esposa, Begoña Gómez, quien será juzgada próximamente por presunta corrupción y tráfico de influencias.

Compositor, músico y director de orquesta, David Sánchez es sospechoso de haber utilizado la influencia de su hermano para ser contratado en 2017 para ocuparse de las artes escénicas en la provincia de Badajoz (suroeste), gobernada por la izquierda.

Su juicio "se señala nuevamente para su celebración los próximos días 28 y 29 de mayo, y 1, 2, 3, y 4 de junio 2026", indicó el miércoles el tribunal de Badajoz encargado del caso en un documento consultado por la AFP.

David Sánchez deberá responder, al igual que los otros diez acusados, por los delitos de tráfico de influencias y prevaricación administrativa, es decir, un incumplimiento grave, por parte de un funcionario, de las obligaciones relacionadas con su cargo.

Según la investigación, el puesto fue creado a su medida, sin seguir los procedimientos legales establecidos para el acceso a los empleos públicos.

David Sánchez, que niega las acusaciones, dimitió de su cargo en febrero, según los medios de comunicación españoles.

Además de las investigaciones a su entorno familiar, Pedro Sánchez sufrió dos reveses judiciales recientemente.

Hace dos semanas, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz —cuya inocencia había defendido en varias ocasiones— fue condenado por violación del secreto judicial.

Y la semana pasada, su antiguo hombre de confianza y exministro de Transportes, José Luis Ábalos, ingresó en prisión provisional por otro caso de presunta corrupción que salpica a su partido socialista PSOE.

La oposición de derechas pide reiteradamente la dimisión de Sánchez, quien se ha disculpado en varias ocasiones ante los españoles.

El dirigente socialista asegura, sin embargo, que su partido no ha recibido nunca financiación ilegal y denuncia ataques orquestados por la derecha y la extrema derecha que buscan debilitarlo.