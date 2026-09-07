Ataques israelíes dejan 11 muertos en el sur del Líbano

Ataques nocturnos israelíes dejaron 11 muertos en un pueblo del sur del Líbano, entre ellos dos bebés, informó el lunes la Agencia Nacional de Información (NNA, oficial), al día siguiente de otros bombardeos que causaron siete muertos pese al alto al fuego vigente.

Nueve personas murieron en un ataque que destruyó un edificio residencial de tres plantas en la aldea de Kfar Remmane, y dos socorristas, cuyo vehículo fue blanco de un ataque, murieron en la misma localidad, según la NNA.

El ejército israelí había ordenado la madurgada del lunes a los residentes de Deir Zahrani, en el sur de Líbano, abandonar una zona de la localidad antes de lanzar bombardeos contra el movimiento proiraní Hezbolá.

El ejército aseguró que un dron explosivo fue lanzado contra sus fuerzas y que "la actividad terrorista de Hezbolá obliga a las FDI (Fuerzas de Defensa Israelíes) a actuar duramente en su contra", sin precisar si algún soldado fue herido.

El presidente libanés Joseph Aoun instó el domingo a Estados Unidos y la comunidad internacional a ayudar a frenar los ataques israelíes.

Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio en marzo, cuando Hezbolá atacó a Israel en respaldo a Irán.

Israel respondió con bombardeos aéreos y una invasión terrestre de Líbano que, según Beirut, ha matado a más de 4.300 personas.