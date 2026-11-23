Al menos 24 personas murieron en el incendio que arrasó una fábrica de golosinas situada al oeste de la capital de Indonesia, Yakarta, anunció el lunes un responsable de la policía local, que elevó el balance anterior de tres muertos y 34 desaparecidos.

"Se han recuperado 24 cuerpos", declaró a la prensa Moehamad Probandono Bobby Danuardi, integrante de los servicios de rescate.

El incendio se declaró el sábado por la tarde en esta fábrica de la empresa de caramelos PT Fonua Agung Mulia, situada a unos 50 kilómetros de Yakarta, en el distrito de Serang.