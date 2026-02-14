"Aquí Gaza", la nueva emisora de radio que busca ser la "voz del pueblo"

Desde un pequeño estudio en la ciudad de Deir el Balah, la voz de Sylvia Hassan resuena por toda la Franja de Gaza, gracias a una de las primeras emisoras de radio del territorio palestino que vuelve a las ondas tras más de dos años de guerra.

Hassan, presentadora de la naciente emisora "Aquí Gaza", realiza su programa desde una sala bien iluminada, mientras los integrantes del equipo técnico ajustan niveles y mezclan pistas de acompañamiento en la mesa de sonido.

"Esta emisora fue un sueño por el que trabajamos durante largos meses y, a veces, sin dormir", dice Hassan a la AFP. "Fue un desafío para nosotros y una historia de resiliencia", recalca.

Hassan señala que la emisora, que presenta como independiente, se centrará en cuestiones sociales y en la situación humanitaria en Gaza, que sigue siendo grave pese al frágil alto el fuego que, por mediación de Estados Unidos, rige entre Israel y el movimiento islamista Hamás desde octubre.

"El objetivo de la emisora es ser la voz del pueblo en la Franja de Gaza y expresar sus problemas y sufrimientos, especialmente tras la guerra", añade Shereen Jalifa, integrante del equipo de emisión.

"Hay muchas cuestiones que la gente necesita expresar", agrega.

La mayoría de la población de Gaza, de más de dos millones de personas, se vio obligadada a desplazarse al menos una vez a causa de los incesantes bombardeos de la aviación y la artillería israelíes.

Decenas de miles de personas viven aún en tiendas de campaña, con poca o ninguna higiene.

La guerra también diezmó las infraestructuras de telecomunicaciones y electricidad de Gaza, lo que agrava los retos para reactivar el panorama de medios locales del territorio.

"El problema de la electricidad es uno de los más serios y difíciles en la Franja de Gaza", explica Jalifa.

"Tenemos energía solar, pero a veces no funciona bien, así que tenemos que recurrir a un generador externo", apunta.

El lanzamiento de la emisora está financiado por la Unión Europea y supervisado por Filastiniyat, una organización que apoya a las mujeres periodistas palestinas, y por el centro de medios de la Universidad Nacional An Najah, en Nablus, en la Cisjordania ocupada.

La emisora planea transmitir dos horas al día desde Gaza y más tiempo desde Nablus. Está disponible en FM y en línea.

La Franja de Gaza, un territorio diminuto rodeado por Israel, Egipto y el mar Mediterráneo, está bajo bloqueo israelí desde antes de que el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 desencadenara la guerra.

A pesar del alto el fuego, Israel continúa controlando estrictamente la entrada de todos los bienes y personas al territorio.

"Bajo el asedio, es natural que el equipo moderno necesario para la radiodifusión no pueda entrar, así que hemos aprovechado al máximo lo que está disponible", afirma Jalifa.