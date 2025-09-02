Amnistía acusa a las fuerzas sirias y sus aliados de ejecutar a 46 drusos

Amnistía Internacional afirmó el martes que existe evidencia de que agentes del gobierno sirio y aliados ejecutaron a 46 miembros de la minoría drusa durante una semana de violencia sectaria en julio, y exigió que los responsables rindan cuentas a la justicia.

La violencia estalló el 13 de julio con choques entre combatientes drusos y beduinos sunitas, pero escaló rápidamente e involucró a fuerzas gubernamentales y tribales de otras partes de Siria.

Las autoridades sirias dijeron entonces que sus fuerzas intervinieron para frenar los combates, pero testigos, facciones drusas y el Observatorio Sirio de los Derechos Humanos (OSDH) los acusan de tomar partido por los beduinos y cometer abusos contra los drusos.

El OSDH, un grupo de monitoreo del conflicto, señaló que más de 2.000 personas, incluidos 789 civiles drusos, "fueron ejecutados sumariamente por personal de los ministerios de Defensa e Interior".

Amnistía dijo que documentó el "tiroteo y matanza deliberada" de 46 drusos en la ciudad de Sueida y alrededores, el 15 y 16 de julio.

"Esas ejecuciones de fuerzas del gobierno y afiliadas ocurrió en una plaza pública, casas residenciales, una escuela, un hospital y un salón ceremonial", indicó.

Según Amnistía, la evidencia incluye "videos verificados de hombres armados en uniformes militares y de seguridad, algunos con insignias oficiales, que ejecutan a personas desarmadas".

También dijo tener fotos verificadas, análisis de armas y declaraciones de testigos.

El grupo de derechos humanos afirmó que había compartido sus hallazgos preliminares con los ministerios del Interior y Defensa pero no obtuvo respuesta.

Al menos cuatro hombres armados que aparecen en los videos verificados usaban parches negros característicos del Estado Islámico (EI), según Amnistía, y tres de ellos fueron filmados trabajando junto a personal de seguridad.

EI no ha revindicado los ataques en Sueida.

Luego de que las fuerzas gubernamentales salieron de Sueida, un fotógrafo de la AFP vio cuerpos en una calle del centro de la ciudad.

Diana Semaan, investigadora de Amnistía para Siria, urgió a las autoridades a "investigar rápida, independiente, imparcial y transparentemente estas ejecuciones y que los perpetradores rindan cuentas en procesos justos".