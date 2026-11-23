Cientos de escuelas de Alemania recibieron amenazas de bomba por correo electrónico, anunció este lunes la policía, que descarta un "peligro concreto", después de una ola de falsas alarmas de este tipo en colegios de toda Europa durante las últimas semanas.

Más de 450 escuelas del estado de Baden-Wurtemberg, en el suroeste del país, recibieron estas amenazas, precisó en un comunicado.

La policía del estado de Turingia, en el este, también dio cuenta de "numerosas" amenazas de atentados con bomba en los centros educativos de la región que se cree que carecen de credibilidad.

"En estos correos, idénticos en su mayoría, los autores, aún desconocidos, afirman haber colocado artefactos explosivos en edificios escolares y amenazan con hacerlos explotar", explicó la policía de Renania-Palatinado en un comunicado.

Según ese texto, la policía "hizo un llamamiento a la calma" e invitó a las escuelas a informarla de cualquier amenaza.

En las últimas semanas se reportaron en Europa falsas amenazas de bomba contra establecimientos escolares y aviones, y también se produjeron ciberataques contra sistemas de refrigeración de supermercados, que podrían formar parte de una guerra híbrida. Una hipótesis que, no obstante, aún no se ha podido comprobar.

También este lunes, la policía danesa calificó de "infundadas" unas alertas por bomba en varias escuelas.

Según las autoridades, se recibieron amenazas de este tipo en varios puntos del país.

En la región de Jutlandia Septentrional, la policía insistió en que "de momento (...), no hace falta proceder a una evacuación ni poner en marcha medidas de seguridad particulares".