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Al menos seis muertos y ocho heridos en un ataque de un hombre armado en Turquía

Al menos seis muertos y ocho heridos en un ataque de un hombre armado en Turquía
Mapa de Turquía Gal Roma, Kun Tian, Ernie Au, Vincent Lefai, Jonathan Storey, Kun Tian, Vincent Lefai, Jonathan Storey, Ernie Au
AFP
18 de mayo de 2026

Al menos seis personas murieron y otras ocho resultaron heridas cuando un hombre armado abrió fuego este lunes en la provincia de Mersin, en el sur de Turquía, informó el presidente Recep Tayyip Erdogan.

"Ruego a Dios que tenga misericordia de nuestros seis conciudadanos que perdieron la vida (...) y deseo una pronta recuperación a nuestros ocho heridos que aún se encuentran hospitalizados", declaró el jefe de Estado turco en un comunicado televisado, sin dar más detalles.

Las agencias de noticias DHA e IHA reportaron que el sospechoso, que se dio a la fuga, abrió fuego en un restaurante y mató a su propietario y a un empleado. Después abatió a otras dos personas y dejó varios heridos durante su huida.

La agencia oficial de noticias Anadolu y el diario Sabah, que informaron que el sospechoso tiene 37 años, indicaron que el hombre mató a su exesposa antes de emprender el ataque a tiros.

Según DHA y IHA, una de las víctimas es un pastor que cuidaba de su rebaño cerca del restaurante donde se produjo el ataque, situado a unos 40 km al noreste de la ciudad de Mersin.

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