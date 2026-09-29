Al menos seis muertos, incluido un comandante de Hamás, en ataques de Israel en Gaza, según la Defensa Civil

La agencia de Defensa Civil de Gaza informó que el fuego israelí del martes causó la muerte de al menos seis personas, entre ellas un comandante de Hamás, confirmando un reporte del ejército israelí.

La Defensa Civil, que opera como fuerza de rescate bajo la autoridad de Hamás, señaló que Izz al Din al Beik murió en un ataque israelí al oeste de Ciudad de Gaza, junto con otro hombre.

El movimiento palestino lo describió en un comunicado como "miembro del Consejo Militar General de las Brigadas al Qasam (el brazo armado de Hamás) y comandante de la Brigada Norte".

Al anunciar la muerte de Beik, las Brigadas al Qasam dijeron que había sido uno de los comandantes en la sala de operaciones para el ataque de Hamás contra Israel del 7 de octubre de 2023, que desencadenó la guerra de Gaza.

El ejército israelí confirmó el papel de Beik como comandante de la brigada norte de Hamás en Gaza y afirmó que había dirigido a operativos del movimiento palestino para llevar a cabo ataques contra soldados y civiles israelíes.

Fue "eliminado en un ataque aéreo preciso", indicó el ejército.

La Defensa Civil informó además que tres personas murieron y varias resultaron heridas en dos ataques con drones israelíes en la zona de Jabaliya, en el norte de la Franja de Gaza, y que una persona murió por disparos israelíes en Deir al Balah, en el centro del territorio.

Consultado por la AFP, el ejército israelí dijo que posteriormente proporcionaría más detalles sobre algunos de los objetivos.

La guerra de Gaza fue desencadenada por el ataque de Hamás contra Israel en 2023, que causó la muerte de 1.221 personas, según un recuento de la AFP basado en cifras oficiales israelíes.

La masiva ofensiva israelí en respuesta ha dejado la mayor parte de Gaza en ruinas y más de 74.000 personas muertas, de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza, que está bajo la autoridad de Hamás y cuyas cifras son consideradas fiables por Naciones Unidas.

Las fuerzas israelíes han matado a más de 1.400 personas desde que se anunció un alto el fuego el pasado octubre, según el Ministerio de Salud de Gaza.

El ejército israelí ha identificado cinco muertes en sus filas en el mismo período, así como la muerte de un contratista civil.