Al menos 40 muertos tras el terremoto de magnitud 7,7 en Indonesia

Un potente terremoto frente a las costas de Indonesia provoca evacuaciones masivas.Maumere, Indonesia14 de agosto de 2026 - 21:01 (UTC - 5)IndonesiaterremotoPor Arnold WELIANTO con Dessy SAGITA en Yakarta

Actualiza con nuevo saldo y segundo sismo

El fuerte terremoto de magnitud 7,7 que sacudió el sábado el este de Indonesia provocó al menos 40 muertos, según un nuevo balance de los socorristas, y millas de habitantes fueron evacuados tras una breve alerta de tsunami.

Periodistas de la AFP vieron a residentes del norte de la isla de Flores alejarse apresuradamente de la costa, por temor a una crecida destructiva de las aguas. En algunas viviendas, se derrumban secciones enteras de las fachadas.

El epicentro del sismo, ocurrido a las 05H58 locales (21H58 GMT) a poca profundidad, se ubicó a 68 kilómetros de la ciudad de Ende, en la provincia de Nusa Tenggara Oriental, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

“De repente empezó a temblar y me entró el pánico”, dijo a la AFP Lukas Lotar, un empleado de 31 años de un hospital. “Los pacientes también huyeron; la sacudida fue fuerte. Vi que algunas paredes se habían agrietado”, agregó.

La sacudida inicial fue seguida de potentes réplicas, incluida una de magnitud 6,1.

Fathur Rahman, responsable de los servicios de emergencia, indicó que el saldo ascendía a 40 muertos y 50 heridos el sábado por la noche.

Previamente, el jefe de la agencia nacional de gestión de desastres, Suharyanto, había reportado 2.000 personas evacuadas de “la zona por sus propios medios”.

El responsable indicó que había personas atrapadas en varios edificios, quienes “serán los primeros objetivos de los equipos de intervención”.

Según precisa, la agencia está preparando dos helicópteros y un avión para participar en las tareas de rescate.

Aún se está evaluando el alcance total de los daños. Imágenes de televisión mostraron a rescatistas que buscaban sobrevivientes entre los escombros en la localidad de Maumere.

Tras el sismo, la Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) había emitido una alerta por olas de tsunami de entre 0,5 y tres metros en al menos tres provincias, pero rápidamente la retirada.

A millas de kilómetros de la isla de Flores, un segundo temblor de magnitud 6,9 se produjo doce horas después cerca de Pematangsiantar, en la isla de Sumatra, en el oeste del archipiélago, sin que se reportaran daños ni víctimas en un primer momento.