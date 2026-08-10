Al menos 18 muertos en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania

Al menos 18 personas murieron en ataques cruzados entre Rusia y Ucrania, en una nueva escalada de los bombardeos de largo alcance que golpearon tanto la región rusa de Tartaristán como varias zonas del territorio ucraniano.

Doce personas murieron y 39 resultaron heridas en un ataque ucraniano con drones contra la república de Tartaristán, en el centro de Rusia, informaron las autoridades locales.

En la región de Bélgorod, fronteriza con Ucrania, las autoridades informaron de la muerte de una mujer en un ataque con dron contra una vivienda en la localidad de Novaya Tavolzhanka.

En Ucrania, cinco personas murieron en la región nororiental de Járkov tras un "intenso bombardeo de artillería" ruso contra una zona residencial de una aldea del distrito de Chuguyiv, informó en Telegram la Fiscalía General, que difundió imágenes de viviendas destruidas.

Además, una persona murió en la región ucraniana de Jersón (sur) cuando un dron ruso impactó contra un taxi, informó el gobernador regional.

Más de cuatro años después del inicio de la operación rusa a gran escala de Ucrania, los esfuerzos diplomáticos continúan estancados, mientras ambos países intensifican sus ataques, con un creciente número de víctimas civiles.

La ofensiva ucraniana tuvo como objetivo la ciudad industrial de Nizhnekamsk, situada a más de 1.000 kilómetros de la frontera.

"Según la información disponible hasta el momento, 12 personas murieron y otras 39 han resultaron heridas como consecuencia de un ataque de drones enemigos contra Nizhnekamsk", indicó el Gobierno de Tartaristán en un comunicado.

Según las autoridades, el ataque "masivo" estuvo dirigido tanto contra instalaciones industriales como contra objetivos civiles en esta ciudad que alberga varias refinerías de petróleo y una importante planta petroquímica.

El líder regional, Rustam Minnijanov, decretó una jornada de luto para este lunes en toda la república de Tartaristán.

En total, Rusia derribó 456 drones ucranianos durante la noche sobre unas quince regiones de Rusia y la península de Crimea, anexionada por Moscú, según un comunicado del Ministerio de Defensa.