Activistas de siete países europeos llaman a manifestarse a finales de noviembre

Sindicatos y grupos de defensa del derecho a la vivienda de siete países europeos convocaron este martes "manifestaciones coordinadas en toda Europa" contra el aumento del costo de la vida para finales de noviembre.

Después de manifestaciones espontáneas en varios países, activistas de Francia, España, el Reino Unido, Bélgica, Italia, Portugal y Grecia se reunieron en París y llamaron a celebrar protestas los días 20, 21 y 22 de noviembre.

El encuentro fue impulsado por la Confederación de Sindicatos de Inquilinas del Estado español y se celebró a dos días de la huelga nacional convocada en Francia para el 5 de noviembre.

En un comunicado, "las organizaciones denuncian la subida desbocada del coste de la vida, con una vivienda inaccesible y unos alimentos básicos y un transporte cada vez más caros, y alertan del regreso de la austeridad, vinculada a las exigencias de los acreedores de la deuda pública y a la carrera armamentística".

Los activistas piden "garantía del derecho a la vivienda, controles para reducir el precio de la vivienda, los alimentos y la energía", así como "subida de salarios y pensiones (y) servicios públicos universales y de calidad".

La crisis de la vivienda, una de las principales preocupaciones de los españoles, resurgió con fuerza en el debate público en septiembre tras el desalojo forzado de su apartamento de Maricarmen Abascal, una jubilada madrileña de 87 años que falleció pocos días después.

Su caso ha tenido eco en otros países europeos.

Los principales sindicatos españoles han convocado una huelga general para el 11 de noviembre antes de las elecciones generales anticipadas del 29 de este mes.

En Francia, los estudiantes de secundaria, los sindicatos y el movimiento de los chalecos amarillos han llevado a cabo protestas durante tres fines de semana consecutivos.

"Por millones, saldremos a la calle y demostraremos que son los pueblos los que deben gobernar, no los multimillonarios", afirmó Benjamin Ball, miembro de la coordinación de los chalecos amarillos, que asistió al encuentro.

En Italia, el movimiento partió de los trabajadores portuarios, recordó Chiara Capretti, del sindicato USB, antes de extenderse y desembocar en una huelga general el 30 de octubre, en la que cientos de miles de estudiantes y trabajadores se manifestaron.

"El Gobierno no da respuesta a nadie", lamentó.

El 20 de noviembre hay una huelga coordinada por una asociación portuguesa de estudiantes contra los combustibles fósiles que ha sido respaldada por veinte países.