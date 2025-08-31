Activistas climáticas lanzan pintura sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona

Dos activistas climáticas lanzaron el domingo pintura sobre la fachada de la Sagrada Familia en Barcelona, en protesta contra la falta de acción ante la "crisis climática" que aviva los incendios forestales en España, según el grupo organizador Futuro Vegetal.

En un video publicado por Futuro Vegetal en redes sociales, se puede ver como las dos activistas son detenidas por guardias de seguridad tras haber rociado pintura roja y negra sobre una columna de la conocida iglesia, al grito de "justicia climática".

"Con esta protesta, el colectivo ecologista denuncia la falta de medidas del Gobierno actual contra la crisis climática y la repercusión de esta en los incendios que han asolado la península y gran parte de Europa este verano", indicó Futuro Vegetal en un comunicado.

La Sagrada Familia, ideada por el arquitecto Antoni Gaudí (1852-1926), es uno de los principales atractivos de la turística ciudad de Barcelona.

España ha sufrido en agosto una ola de incendios forestales, que han dejado cuatro muertos y arrasado más de 350.000 hectáreas en las últimas dos semanas, según el Sistema Europeo de Información sobre Incendios Forestales (EFFIS).

Los incendios constituyen "una de las mayores catástrofes medioambientales" que ha sufrido el país en años recientes, según el gobierno del socialista Pedro Sánchez, que relaciona su magnitud con el cambio climático.

La situación mejoró considerablemente este fin de semana y la directora de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones, anunció el sábado que la emergencia estaba "llegando a su fin".

Futuro Vegetal, vinculado con grupos internacionales similares, ha efectuado decenas de protestas similares, como una en 2022 en la que pegaron sus manos con goma a los marcos de pinturas del maestro español Francisco de Goya en el Museo del Prado de Madrid.

Además, lanzaron pintura a un superyate en Ibiza que supuestamente pertenecía a Nancy Walton Laurie, la multimillonaria heredera del gigante comercial estadounidense Walmart, y a una mansión de Lionel Messi situada en la misma isla.

La policía española anunció en 2024 que había detenido a 22 miembros de Futuro Vegetal, incluidos los dos activistas de la protesta del Prado y los tres principales dirigentes del grupo.