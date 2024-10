Yolanda Eleta de Varela recibe la Medalla Vicente Pascual Barquero por APEDE

Este martes 22 de octubre, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (APEDE) entregó la Medalla Vicente Pascual Barquero 2024, a Yolanda Eleta de Varela.

Yolanda Eleta, es una empresaria panameña involucrada en sectores de comunicación, educación inclusiva y turismo.

Actualmente, es miembro de la Junta de Síndicos de la Fundación ANCÓN, preside el Centro Global para la Inclusión de Abu Dhabi Y ES VICEPRESIDENTA DE LA Fundación Hazme Brillar. En ese sentido, la agasajada reconoció sentirse “demasiada feliz, honrada con esta distinción. Sobre todo saber que don Vicente Pascual fue una persona tan especial en todos sus temas empresariales, lo socialmente responsable que fue y esos valores de ética profesional y de apoyo a la comunidad sean los valores con los que buscan dominar a personas. Y haber sido nominada y haber ganado, me llena de una gran satisfacción”.Por su parte, la presidenta de APEDE, Giulia De Sanctis manifestó que “estoy muy orgullosa de que ella haya ganado este premio, se lo merece tanto por su trayectoria empresarial como por su conducta ética y su aporte a la sociedad que ha sido permanente. Es una mujer activa y siempre está ayudando a alguien”.

Mientras que, Tatiana Fábrega de Varela, proponente de Yolanda Eleta, explicó el por qué fue elegida para este reconocimiento.

“Si no fuera por Yolanda las personas con discapacidad intelectual en Panamá quizás nunca habrían tenido la oportunidad de practicar deportes y muchos menos en equipos mixtos con personas sin limitaciones. Si no fuera por Yolanda durante la pandemia muchos estudiantes de escuelas públicas habrían perdido un año completo sin educación, pero ella ayuda a que las clases llegaran a través de la radio y la televisión a miles de hogares panameños. Por último, si no fuera por Yolanda, el ministerio de educación de Panamá, no habría contado con una colaboradora tan comprometida durante los últimos 12 años, de manera voluntaria ella ha impulsado proyectos que promueven la educación de calidad, inclusiva y equitativa para miles de estudiantes”, resaltó Fábrega.