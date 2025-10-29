Wall Street cierra dispar, desalentada por recorte de tasas de la Fed

La Bolsa de Nueva York cerró dispar el miércoles tras la decisión de la Reserva Federal (Fed, banco central estadounidense) de recortar sus tasas de interés en un cuarto de punto aunque sin asegurar una nueva rebaja en diciembre.

El Dow Jones perdió un 0,16% y el índice ampliado S&P 500 terminó estable. El índice tecnológico Nasdaq avanzó un 0,55%, alcanzando un récord al cierre por cuarta sesión consecutiva, impulsado por el progreso del gigante estadounidense de microchips Nvidia, que superó el histórico umbral de los 5 billones de dólares de capitalización bursátil.

La decisión de reducir las tasas de referencia a un rango de 3,75%-4%, que era esperada por los mercados, fue aprobada por diez votos a favor y dos en contra, según informó la Fed en un comunicado.

El presidente del banco central estadounidense, Jerome Powell, rebajó los ánimos de los partidarios de reducir las tasas, como el presidente Donald Trump, cuando dijo después de la reunión que la decisión de un nuevo recorte de los tipos de interés en el próximo encuentro del comité de política monetaria de diciembre está “lejos” de ser un hecho.

“Seguimos enfrentándonos a riesgos”, dijo Powell en rueda de prensa. “En las deliberaciones del comité durante esta reunión, se observaron opiniones muy divergentes sobre cómo proceder en diciembre. Una nueva reducción de las tasas en la reunión de diciembre no es una conclusión inevitable, ni mucho menos”.

Tras el cierre de la bolsa, varios gigantes de la tecnología publicaron resultados.

Alphabet, la empresa matriz de Google, anunció el miércoles sus primeros ingresos trimestrales de 100.000 millones de dólares, catalizados por el auge del negocio de su motor de búsquedas y un crecimiento de la informática en la nube impulsada por IA.

Entre tanto, el gigante tecnológico Meta, casa matriz de plataformas como Facebook, Instagram y WhatsApp, registró una fuerte caída en sus ganancias durante el tercer trimestre debido a una carga fiscal extraordinaria de 16.000 millones de dólares.

El grupo, cuyos ingresos de 51.200 millones de dólares superaron las expectativas, también anunció el miércoles que incrementará sus gastos de capital para impulsar el desarrollo de inteligencia artificial generativa (IA), con una previsión de entre 70.000 y 72.000 millones de dólares para 2025.

Finalmente, Microsoft registró mejores resultados de lo previsto para el primer trimestre de su ejercicio fiscal, lo que demuestra la constante e insaciable demanda de sus clientes por la informática a distancia (nube) y la inteligencia artificial (IA).

La ganancia neta de Microsoft alcanzó los 27.700 millones de dólares, un 12% más que el año anterior.