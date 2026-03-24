Economía

Vida nocturna y comida preparada

Vida nocturna y comida preparada
ML | La entrada al Down Town en la Calzada de Amador.
Vida nocturna y comida preparada
Pixabay | Una cazuela de guiso acompañada de arroz.
Maribel Salomón
24 de marzo de 2026
Se elevan los costos operativos en toda la cadena de entretenimiento

m.Salomón | la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD) de Panamá también observa de cerca el panorama del alza del combustible, pues considera que impacta “directamente a nuestro sector porque aumenta los costos operativos en toda la cadena”, así lo aseguró Aramis Cornejo vocero de ARBYD.

Cornejo destacó que “no solo hablamos del transporte de alimentos y bebidas, sino también de la logística de eventos, proveedores, artistas, personal y hasta la movilidad de los propios clientes”.

Considera el vocero de la ARBYD que la industria del entretenimiento, restaurantes, bares y discotecas funciona mucho sobre el consumo discrecional. “Cuando sube el combustible, también sube el costo de vida, y eso hace que muchas personas reduzcan su presupuesto de ocio, lo que se traduce en una disminución del consumo”, dijo y agregó que, por el momento, “como gremio seguimos apostando a la resiliencia del sector”.

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Replantear precios en la comida de restaurantes y fondas

m.Salomon | Dueños de restaurantes y fondas aseguran que si hay alza en el precio de los alimentos tras el aumento del petróleo tendrían que replantear el precio de los platos, reveló Fanny Romero, propietaria del Restaurante Fanny’s.

“El reciente incremento en el precio del combustible representa un desafío significativo para la industria gastronómica, impactando de forma directa y transversal toda la cadena de valor. Desde mi experiencia como chef y gestora de un restaurante, es evidente que este tipo de alzas no solo afecta un eslabón, sino que genera un efecto dominó difícil de contener”, dijo Romero.

En tanto, Raúl Rodríguez, de la fonda Doble Quina, en la panamericana hacia el interior, destacó que la cualquier incremento repercutirá en el precio del alimento. “Ya que, al incrementarse los precios de los productos, se reflejará en el costo de la comida, porque nosotros no podríamos asumirlo”.

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