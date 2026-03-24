$!Vida nocturna y comida preparada

<span class="mln_uppercase_mln">m.Salomon |</span> Dueños de restaurantes y fondas aseguran que si hay alza en el precio de los alimentos tras el aumento del petróleo tendrían que replantear el precio de los platos, reveló Fanny Romero, propietaria del Restaurante Fanny’s.'El reciente incremento en el precio del combustible representa un desafío significativo para la industria gastronómica, impactando de forma directa y transversal toda la cadena de valor. Desde mi experiencia como chef y gestora de un restaurante, es evidente que este tipo de alzas no solo afecta un eslabón, sino que genera un efecto dominó difícil de contener', dijo Romero.En tanto, Raúl Rodríguez, de la fonda Doble Quina, en la panamericana hacia el interior, destacó que la cualquier incremento repercutirá en el precio del alimento. 'Ya que, al incrementarse los precios de los productos, se reflejará en el costo de la comida, porque nosotros no podríamos asumirlo'.