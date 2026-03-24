$!Vida nocturna y comida preparada

m.Salomón | la Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas (ARBYD) de Panamá también observa de cerca el panorama del alza del combustible, pues considera que impacta “directamente a nuestro sector porque aumenta los costos operativos en toda la cadena”, así lo aseguró Aramis Cornejo vocero de ARBYD.

Cornejo destacó que “no solo hablamos del transporte de alimentos y bebidas, sino también de la logística de eventos, proveedores, artistas, personal y hasta la movilidad de los propios clientes”.

Considera el vocero de la ARBYD que la industria del entretenimiento, restaurantes, bares y discotecas funciona mucho sobre el consumo discrecional. “Cuando sube el combustible, también sube el costo de vida, y eso hace que muchas personas reduzcan su presupuesto de ocio, lo que se traduce en una disminución del consumo”, dijo y agregó que, por el momento, “como gremio seguimos apostando a la resiliencia del sector”.