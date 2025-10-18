Viceministro Mann se reúne con organismos internacionales en Roma

En el marco del Foro Mundial de la Alimentación que se celebra en Roma, el viceministro de Asuntos Multilaterales y Cooperación de Panamá, Carlos Guevara Mann, sostuvo encuentros con funcionarios del Programa Mundial de Alimentos (PMA), el Fondo Internacional para el Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Organización Internacional Ítalo-Latinoamericana (IILA).

En la reunión con el PMA, la subdirectora ejecutiva de Alianzas e Innovación, Rania Dagash Kamara, abordó temas como el depósito humanitario de las Naciones Unidas en Panamá, que provee suministros básicos para situaciones urgentes en América Latina y el Caribe.

Dagash Kamara reconoció el respaldo de Panamá y señaló: “Agradecemos al funcionario panameño el apoyo de Panamá a las labores humanitarias del PMA y otros organismos de las Naciones Unidas, especialmente en el vigésimo quinto aniversario del depósito humanitario”.

La funcionaria añadió que Panamá ha sido sede de la Oficina Regional para América Latina y el Caribe del PMA desde 2003 y destacó su papel en las actividades globales de la agencia.

En el FIDA, Guevara Mann se reunió con Donal Brown, vicepresidente adjunto y encargado del Departamento de Operaciones en los Países, para conversar sobre alimentación escolar, sostenibilidad agropecuaria y agricultura urbana. Brown expresó su interés en colaborar con Panamá en estas áreas y afirmó: “Agradecemos al viceministro Guevara Mann el apoyo del Gobierno Nacional para el establecimiento de nuestra Oficina Regional para América Latina y el Caribe en Panamá, donde operamos desde marzo de 2025”.

El viceministro también visitó la IILA, donde se reunió con Mauro Camicia, director del Servicio de Cooperación Italiana. Ambos discutieron propuestas de cooperación en desarrollo rural, restauración patrimonial y justicia y seguridad. Guevara Mann sugirió la creación de un centro de innovación agropecuaria y la rehabilitación de sitios históricos en Panamá.

Sobre el bicentenario del Congreso Anfictiónico de Panamá (1826-2026), Camicia mostró interés en la conmemoración y recibió la propuesta del viceministro de que Italia realice un aporte académico y cultural, destacando la importancia histórica del evento como inicio del multilateralismo en América.

Guevara Mann estuvo acompañado por el representante de Panamá ante las oficinas de la ONU en Roma, Francisco Ameglio Samudio, y personal de la misión permanente.