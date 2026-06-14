Una multitud protesta en Ginebra en la previa a la cumbre del G7 en Francia

Miles de personas protestaron el domingo en las calles de Ginebra contra la celebración esta semana de la cumbre del G7 en la localidad alpina de Evian, en la vecina Francia, en medio de un fuerte dispositivo policial.

Con pancartas que decían "¡No al G7 y a todas las alianzas imperialistas!" y "Abortar el G7", los manifestantes se reunieron en un parque a orillas del lago Lemán antes de abrirse paso a través de una ciudad vallada que parecía prepararse para una invasión, con helicópteros sobrevolándola.

Bajo un sol abrasador, el cortejo partió poco después de las 15H30 locales (13H30 GMT), coreando múltiples consignas que iban desde el apoyo a los palestinos, la acción climática, el feminismo y el activismo anticapitalista.

Si bien las estimaciones iniciales de la policía reportaban unos 7.000 participantes, los periodistas de la AFP consideraron una hora después del inicio que la cifra ascendía a más de 15.000.

"Estoy aquí porque no me gusta que este grupo de jefes de Estado se reúna aquí para tomar decisiones que nos afectan a todos", declaró a la AFP Michel, un jubilado suizo de 69 años que ondeaba una bandera palestina.

La coalición "No-G7", formada por unas 200 asociaciones, organizaciones y sindicatos, pidió una "respuesta internacionalista" a las políticas promovidas por los líderes del foro, que inician este lunes su reunión anual de tres días en la vecina Evian.

La cumbre será el primer reencuentro transatlántico desde que Estados Unidos e Israel lanzaron una contienda bélica contra Irán en febrero, que asestó un nuevo golpe a unas relaciones ya dañadas por la guerra comercial de Washington y sus ambiciones sobre Groenlandia.

El G7 reúne a los líderes de Alemania, Reino Unido, Canadá, Francia, Italia, Japón y Estados Unidos, junto con líderes invitados de otros países, entre ellos Brasil e India.

Tras reunirse el domingo en la sureña Niza con el primer ministro indio, Narendra Modi, se espera que el presidente francés Emmanuel Macron -anfitrión del evento- llegue por la tarde a Evian, donde su par estadounidense Donald Trump tiene previsto llegar el lunes.

La mayoría de los líderes llegarán al aeropuerto de Ginebra, antes de emprender el viaje a la ciudad termal, situada a unos 40 kilómetros al noroeste.

Las autoridades suizas, que autorizaron la marcha en Ginebra, han desplegado un importante dispositivo de seguridad para contener cualquier desborde y evitar que se repita la violencia ocurrida en una cumbre similar en 2003.