Una juez de EEUU declara nulos los despidos masivos en la agencia matriz de Voz de América

Un juez federal dictaminó el sábado que la persona elegida por el presidente Donald Trump para supervisar los despidos masivos en la Voz de América (VOA, en inglés) y otros medios financiados por el gobierno fue nombrada de manera ilegal, lo que deja sin validez el recorte de personal.

Kari Lake, una ex presentadora de televisión, fue contratada por Trump para dirigir la Agencia de Estados Unidos para Medios Globales, como parte de los esfuerzos de su administración para reprimir lo que considera como periodismo hostil.

Después del nombramiento, Lake anunció recortes de financiación y de personal, incluido el despido de más de 500 empleados de VOA, creada después de la Segunda Guerra Mundial como un instrumento clave del "poder blando" de Estados Unidos en el mundo.

Empleados demandaron a Lake por los recortes, que fueron suspendidos temporalmente en septiembre pasado a la espera de la decisión judicial.

En su fallo, el juez de distrito Royce Lamberth determinó que el nombramiento de Lake como consejera sénior de la agencia se hizo "en violación de la Cláusula de Nombramientos y la Ley de Reforma de Vacantes Federales".

Lamberth escribió que "cualquier acción realizada por Lake durante el período en que afirma haber ejercido como directora ejecutiva interina entre el 31 de julio y el 19 de noviembre de 2025, incluidas, entre otras, las medidas de reducción de personal del 9 de agosto... son nulas".

La Agencia para los Medios Globales es una agencia independiente con la tarea de promover la democracia y contrarrestar la propaganda en el exterior a través de entidades que incluyen VOA, Radio Europa Libre, Radio Asia Libre y la Oficina de Transmisiones hacia Cuba.

Trump ha atacado con frecuencia a los medios de comunicación y denunciado el muro editorial en VOA que previene que gobiernos intervengan en sus coberturas.

Lake, una republicana, intentó sin éxito llegar al Senado en representación del estado de Arizona en 2024.