UMIP firma convenio para preparar estibadores portuarios

Un convenio de colaboración para la creación del programa “Introducción a la Estiba Portuaria”, que busca reforzar el intercambio de conocimientos, experiencias y formación técnica fue firmado por la Universidad Marítima Internacional de Panamá (UMIP) y la empresa panameña Greencol.

En la primera edición de este programa, que inicia este mes de septiembre, se capacitará a 50 estudiantes con una supervisión técnica durante el módulo práctico, en las instalaciones de la UMIP (parte teórica) y las prácticas en el INADEH – sede Panamá Pacífico y en el Área de Preparación para Estibadores de los diferentes puertos en Panamá, teniendo una duración total de 60 horas teóricas y prácticas, de manera gratuita.

“Para Greencol y la UMIP, es de gran importancia el desarrollo de estas iniciativas, las cuales son fundamentales para fortalecer la posición de Panamá como un hub logístico de clase mundial. Al invertir en la formación especializada de nuestro capital humano, no solo mejoramos la eficiencia y seguridad en nuestras operaciones portuarias, sino que también generamos oportunidades de empleo de calidad, impulsando el desarrollo económico y la competitividad del país”, expresó Juan Barahona, CEO de Greencol.

En la actualidad, el campo de la estiba en Panamá se vuelve cada vez más importante en la cadena logística de las operaciones portuarias, con ello, se ha identificado una necesidad de programas de formación estandarizados y alineados con los métodos modernos que una terminal de primer mundo utiliza.

Este programa nace con la intención de preparar a los nuevos talentos con las competencias técnicas y de seguridad que exigen las terminales portuarias de hoy.