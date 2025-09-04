Economía

Trump firma decreto para reducir los aranceles de EEUU sobre autos japoneses al 15%

04 de septiembre de 2025

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó el jueves un decreto para reducir los aranceles a los automóviles japoneses, en el marco de la implementación de un pacto comercial negociado con Tokio.

Los automóviles japoneses tendrán un arancel del 15% en lugar del 27,5% actual, mientras que para muchos otros productos también se limitará al 15%, según el texto de la orden ejecutiva publicado por la Casa Blanca.

Esto supone una victoria para Japón después de que un representante de Tokio viajara a Washington el jueves para presionar a Trump a firmar el documento que establece los cambios anunciados semanas atrás.

Si bien ambos países habían presentado inicialmente un pacto comercial a finales de julio, parecieron discrepar en sus detalles.

Cuando Trump implementó a principios de agosto aranceles más altos para Japón, como lo hizo con decenas de otras economías, la tasa del 15% se sumó a los niveles existentes para muchos otros productos.

Ante esta situación, el enviado arancelario japonés Ryosei Akazawa declaró a periodistas que esperaba que Washington revisara la norma.

Las modificaciones deberán realizarse dentro de los siete días siguientes a la publicación de la norma en el Registro Federal.

