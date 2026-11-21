El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), informó que tres empresas de capital español se registraron en el régimen de Zonas Francas durante 2026, con una inversión inicial conjunta declarada de US$8.32 millones para desarrollar actividades logísticas, operaciones de zonas francas y procesamiento de productos.

Las compañías incorporadas son ATP America, S.A., Estela Shipping Panama, S.A. y Blumaq Latam, S.A. La primera se desempeñará como promotora y operadora de zona franca; mientras que Estela Shipping Panama ofrecerá servicios logísticos en PanaPark Free Zone.

Por su parte, Blumaq Latam desarrollará actividades de alquiler de bienes raíces y procesamiento de productos terminados o semielaborados. Según el MICI, estos proyectos contemplan inversiones futuras por US$1.10 millones y desembolsos ejecutados hasta la fecha por aproximadamente US$4.46 millones.

Asimismo, el balance incluye una cuarta empresa de capital mixto, con inversión de Chile y Venezuela, lo que eleva a cuatro las nuevas compañías registradas. En conjunto, estas firmas prevén generar 34 empleos directos y 15 indirectos en una primera etapa, además de proyectar 52 puestos directos y 27 indirectos adicionales.

De acuerdo con la entidad, la Comisión Nacional de Zonas Francas dará seguimiento a los proyectos mediante procesos de trámites y atención especializada, con el objetivo de apoyar sus operaciones y fortalecer los vínculos con la producción nacional y los mercados internacionales.