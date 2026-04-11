Transportistas recibirán subsidio al combustible a partir del 15 de abril

A partir del miércoles 15 de abril, desde las 6:00 a.m., los transportistas de taxis, buses y colegiales recibirán combustible subsidiado en estaciones a nivel nacional, confirmó el Gobierno Nacional.La medida habilita el programa en el plazo de 15 días acordado con el sector transporte durante la reunión del pasado 1 de abril. Los precios fijados para los beneficiarios son: -Gasolina de 91 octanos: B/. 0.88 por litro. -Diésel: B/. 0.90 por litro.-Gasolina de 95 octanos: B/. 1.00 por litro. El subsidio aplica exclusivamente para transporte selectivo (taxis), colectivo (buses) y colegial. Los sectores de carga, turismo y embarcaciones artesanales serán incorporados próximamente, según el cronograma que anunciará el Gobierno.<b>Registro obligatorio en Panamá Conecta </b>Para acceder al beneficio, los transportistas deben registrarse en la plataforma digital Panamá Conecta (panamaconecta.gob.pa). El sistema valida que el vehículo esté debidamente habilitado y corresponda a las categorías autorizadas. A la fecha, cientos de unidades ya completaron el proceso.Una vez validado el registro, el transportista solo deberá presentarse en cualquier estación del país e indicar su número de cédula y placa del vehículo al momento del despacho.El Ejecutivo señaló que el avance fue posible gracias al despliegue de la plataforma de control, la instalación de sistemas en estaciones de combustible y la capacitación del personal operativo para la entrada en funcionamiento del programa.El gobierno nacional reiteró su compromiso con la implementación de soluciones tecnológicas que permitan una distribución eficiente, transparente y focalizada de los subsidios.