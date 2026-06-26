Tocumen alcanza la máxima calificación crediticia paAAA con perspectiva estable

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzó la calificación crediticia de emisor paAAA con perspectiva estable, la más alta otorgada por S&amp;P National Ratings dentro de la escala nacional de Panamá, informó el despacho de prensa de la terminal aérea.Según el informe publicado por S&amp;P National Ratings, la evaluación considera el carácter estratégico del aeropuerto para el país y su relevancia dentro del sistema de conectividad aérea de la región. El reporte también resalta las inversiones contempladas en el plan maestro de desarrollo, orientadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria y acompañar el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros durante los próximos años.Para el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, 'esta calificación representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores, que todos los días hacen posible que Tocumen siga creciendo y prestando un servicio de clase mundial. Nos llena de orgullo porque demuestra que el trabajo realizado para fortalecer nuestras finanzas, operaciones e infraestructura está dando resultados concretos para Panamá y para todos los que confían en este aeropuerto'.La calificadora proyecta que Tocumen mantendrá una sólida generación de ingresos durante el período 2026-2027, con un EBITDA estimado entre B/200 millones y B/240 millones, lo que respalda la sostenibilidad de sus obligaciones financieras, así como su adecuada posición de liquidez y flexibilidad financiera.En los últimos dos años, Tocumen ha registrado una mejora sostenida en su perfil crediticio, pasando de BBB+pa a paA y alcanzando ahora la máxima categoría nacional, paAAA.La actualización metodológica realizada por S&amp;P National Ratings en junio de 2026 incorporó una evaluación más explícita del respaldo gubernamental. En el caso de Tocumen, esta condición reconoce su carácter estratégico y su estrecha vinculación con el Estado panameño, lo que le permite alcanzar la máxima categoría de la escala nacional, en línea con la calificación soberana del país.