Tocumen alcanza la máxima calificación crediticia paAAA con perspectiva estable

El Aeropuerto Internacional de Tocumen alcanzó la calificación crediticia de emisor paAAA con perspectiva estable, la más alta otorgada por S&P National Ratings dentro de la escala nacional de Panamá, informó el despacho de prensa de la terminal aérea.

Según el informe publicado por S&P National Ratings, la evaluación considera el carácter estratégico del aeropuerto para el país y su relevancia dentro del sistema de conectividad aérea de la región. El reporte también resalta las inversiones contempladas en el plan maestro de desarrollo, orientadas a fortalecer la infraestructura aeroportuaria y acompañar el crecimiento sostenido del tráfico de pasajeros durante los próximos años.

Para el gerente general del Aeropuerto Internacional de Tocumen, José Ruiz Blanco, “esta calificación representa un reconocimiento al esfuerzo y compromiso de nuestros colaboradores, que todos los días hacen posible que Tocumen siga creciendo y prestando un servicio de clase mundial. Nos llena de orgullo porque demuestra que el trabajo realizado para fortalecer nuestras finanzas, operaciones e infraestructura está dando resultados concretos para Panamá y para todos los que confían en este aeropuerto”.

La calificadora proyecta que Tocumen mantendrá una sólida generación de ingresos durante el período 2026-2027, con un EBITDA estimado entre B/200 millones y B/240 millones, lo que respalda la sostenibilidad de sus obligaciones financieras, así como su adecuada posición de liquidez y flexibilidad financiera.En los últimos dos años, Tocumen ha registrado una mejora sostenida en su perfil crediticio, pasando de BBB+pa a paA y alcanzando ahora la máxima categoría nacional, paAAA.

La actualización metodológica realizada por S&P National Ratings en junio de 2026 incorporó una evaluación más explícita del respaldo gubernamental. En el caso de Tocumen, esta condición reconoce su carácter estratégico y su estrecha vinculación con el Estado panameño, lo que le permite alcanzar la máxima categoría de la escala nacional, en línea con la calificación soberana del país.