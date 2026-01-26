Tazas con diseños en porcelana fría, un emprendimiento lleno de creatividad

Karol Quezada, una joven de 35 años, cuyo sueño de tener su propio negocio y su gusto por el arte, la motivaron a establecer Niñas Creativas PTY, un negocio donde elaboraba tazas con diseños en porcelana fría.

Quezada relató que “todo comenzó en 2010, cuando empecé a crear tazas de porcelana fría únicamente para uso personal; sin embargo, el apoyo de mi familia y amigos me motivó a ofrecerlas al público”.

La emprendedora explicó, que “las tazas personalizadas son elaboradas a mano con porcelana fría y se diseñan según el gusto y la elección de cada cliente, de manera artesanal”. Entre sus modelos destacan los inspirados en tradiciones típicas, profesiones y figuras animadas.

Quezada detalló que en el proceso de elaboración "cada detalle es trabajado cuidadosamente con porcelana fría y arcilla polimérica, además de ser pintado a mano, lo que garantiza piezas únicas. Cada diseño está hecho con mucho amor, dedicación y esfuerzo, reflejando el trabajo artesanal que caracteriza el emprendimiento".

En cuanto a los precios, comentó que van desde los B/. 45.00 hasta los B/. 65.00, dependiendo del diseño. Se pueden conseguir a través de su Instagram @ninascreativaspty.