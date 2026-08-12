Talento científico panameño destaca en el cierre de las olimpiadas de Química respaldada por Cobre Panamá

La excelencia académica y el talento joven fueron protagonistas durante la XIX Olimpiada Centroamericana y XVII Olimpiada del Caribe de Química, que reunió a delegaciones de Costa Rica, Cuba, El Salvador, Honduras y Panamá en una jornada dedicada al conocimiento, la ciencia y el intercambio académico.

Como patrocinador de la competencia, Cobre Panamá acompañó a la delegación panameña, integrada por estudiantes del Instituto Cultural, el Centro Educativo Santo Domingo de Penonomé y el Centro Educativo Bilingüe de Cerro Viento, quienes representaron al país tras destacarse en las Olimpiadas Nacionales de Química. Su participación fue también una oportunidad para poner en práctica sus conocimientos y demostrar el talento científico que existe en Panamá.

El esfuerzo y la preparación de los jóvenes se reflejaron en los resultados. Gabriel Alvarado, del Centro Educativo Bilingüe de Cerro Viento, y Asdrubal Castillo, del Instituto Cultural, obtuvieron medallas de plata, mientras que Brad Burke, también del Instituto Cultural, recibió una medalla de cobre, sumando así tres reconocimientos para Panamá en esta competencia internacional.

“De parte de Cobre Panamá estamos realmente felices de haber podido ser parte de esta actividad. Estamos comprometidos con el desarrollo de la ciencia y la educación, y para nosotros es muy valioso poder colaborar en actividades como esta junto a instituciones tan importantes como la Universidad de Panamá. Felicitamos a todos los participantes y, especialmente, a los ganadores; les deseamos mucho éxito en todo lo que viene”, señaló Jonathan Montenegro, Biólogo, en representación de Cobre Panamá.

La Olimpiada cerró dejando en los participantes una experiencia que va más allá de los resultados obtenidos. Para los jóvenes panameños, representar al país en este escenario significó poner en práctica sus conocimientos, asumir nuevos retos y compartir con una comunidad científica que trasciende fronteras.

Como patrocinador de esta edición, Cobre Panamá acompañó a una generación que demostró que el talento científico panameño tiene mucho que aportar. Porque cada estudiante que se atreve a competir, aprender y representar a su país también abre camino para los que vienen detrás.