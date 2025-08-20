$!Surf, playas, senderismo y avistamiento de ballenas, entre la oferta turística de Veraguas

Disfrutar del surf en la playa Santa Catalina, explorar el Parque Nacional Coiba, recorrer la Isla de Cébaco, presenciar la anidación de tortugas marinas y el avistamiento de ballenas son algunas de las ofertas turísticas que ofrece la provincia de Veraguas, explicaron empresarios.

Rodrigo Baez, presidente de la Cámara de Turismo de Veraguas, dijo que “ofrecemos una oferta variada y principalmente, tiene que ver con el aspecto de los recursos naturales. Tenemos en estos momentos anidamiento de tortugas, avistamientos de ballenas, actividades de turismo rural comunitario, ecoturismo y senderismo a cascadas”.

Baez indicó que “entre los lugares más visitados por los turistas tenemos el centro de la provincia, donde las personas se hospedan y se trasladan a los diferentes lugares. Por otro lado, el Parque Nacional Santa Fe, la laguna de la Yeguada en Calobre, la playa Santa Catalina en Soná, el Parque Nacional Coiba y las playas Reina y Morrillo, que son frecuentadas por los turistas”.

El presidente de la Cámara de Turismo añadió que, “en estos momentos se están recibiendo algunos cruceros de mediano tamaño en la isla de Cébaco, lo que es positivo para la provincia”.

En tanto, Ángelo Solanilla, miembro de la Cámara de Turismo de Veraguas, aseguró que “la provincia tiene una oferta de 26 playas y los precios para conocer estos atractivos de la naturaleza van desde B/65.00 hasta los B/700.00, si se trata de un tour privado donde pueden ir hasta siete personas. Tenemos una variedad de actividades que ofrecer con una experiencia única”.

Por su parte, Cristina Ortiz, exdirectora de la Autoridad de Turismo Regional de Veraguas, comentó que “he podido percibir una disminución en el movimiento turístico. Es necesario que las autoridades promocionen más nuestros destinos para que las personas vengan como antes”.