Siete gremios del sector lácteo le responden al diputado Richards

Siete gremios del sector lácteo desmintieron y rechazaron las afirmaciones del diputado del Movimiento Otro Camino (MOCA), Betserai Richards, quien aseguró que la compra de 300 mil dólares en queso blanco era “fraudulenta”.

Los representantes de las organizaciones ganaderas informaron que esa compra, gestionada antes de la emergencia por el terremoto, es una transacción regular para abastecer las Tiendas del Pueblo del IMA y garantizar la colocación de leche Grado C, distribuida entre sus miembros según inventario y no a una marca específica.

Las reacciones surgen luego de que el diputado Betserai Richards afirmara en redes sociales que tras el terremoto que afectó a miles de personas a nivel nacional, principalmente en el interior del país, como Azuero, Veraguas, era “irresponsable que en vez de comprar comida seca se compre 300 mil dólares en queso blanco para ¿beneficiar a quién y a qué empresa?”.

El diputado también llegó a señalar que era “una burla para la población, tomando en cuenta que hay miles de personas que estamos haciendo redes de apoyo para lograr que los afectados logren recuperar sus vidas”.

Ante estos señalamientos, el director del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA), Nilo Murillo, respondió que “el dinero que se utilizó para la compra está trasladado por la entidad por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario de Panamá (MIDA)”. Agregó que “esta es una compra que está procesándose hace dos meses, fue aprobada por el comité y fue solicitada por los productores de leche para poder salvar su sobreproducción de leche2.

Por su parte, Gerardo González, director de la Asociación de Productores de Leche de las Provincias Centrales, solicitó al gobierno mantener el apoyo al sector lácteo.

En ese contexto, González manifestó que “esta no es una compra improvisada del Estado hacia las plantas procesadoras. Es un tema que venimos conversando desde febrero o marzo, porque las plantas procesadoras, sobre todo las pequeñas y medianas, no tienen la capacidad para procesar toda la leche que reciben cuando aumenta la producción en el país”.

El productor comentó que “solicitamos al Estado que no desmaye en el apoyo a los productores. Queremos que el apoyo continúe. Sigamos conversando para tener claro dónde vamos a llevar nuestra producción y que sea comprada, porque no queremos invertir en nuestras fincas y aumentar la producción sin tener dónde colocarla”.