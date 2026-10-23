Serviestiba: Continúa proceso de liquidación de trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal

A.quintero | El Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral (Mitradel) informó que continúa intermediando entre la empresa Serviestiba y trabajadores de los puertos de Balboa y Cristóbal, como parte del proceso de cierre y liquidación, con el objetivo de garantizar el pago de las prestaciones laborales.

La entidad aclaró que no es correcto señalar que el proceso de liquidación se encuentra en un 40%, como ha circulado en redes sociales. Explicó que todavía no existe un porcentaje definitivo, debido a que el proceso continúa avanzando y la situación de los trabajadores es cambiante. De acuerdo con la institución, los trabajadores han acudido de manera progresiva al ministerio, donde reciben orientación y asesoría sobre los pasos que deben seguir para reclamar sus derechos laborales.

Como parte de las acciones adoptadas, el Mitradel destacó que mantiene el secuestro de Serviestiba, medida que busca garantizar que los bienes de la compañía puedan responder por las obligaciones pendientes con los trabajadores. Esta acción había sido anunciada previamente por la ministra durante una visita a la provincia de Colón.

Por otro lado, respecto a las propuestas de mutuo acuerdo presentadas a los trabajadores, la institución aclaró que se trata de una decisión personal entre cada empleado y la empresa. En ese sentido, precisó que su función se concentra en brindar orientación a quienes decidan no aceptar estos acuerdos y en velar por el cumplimiento de las prestaciones que correspondan a cada trabajador. Asimismo, dijo que el ministerio da seguimiento a la situación laboral de los empleados ante el cierre de Serviestiba, con el propósito de evitar que queden desempleados. De esta manera, mientras continúa el proceso de liquidación y el pago de las prestaciones pendientes, los trabajadores no deberían quedar sin empleo. Ellos deberían estar trabajando en los puertos. los puertos”.