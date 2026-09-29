Sector de Actividades no Financieras reúne a expertos en Panamá en un congreso internacional

Con una convocatoria que supera los 1,000 participantes entre las modalidades presencial y virtual, el sector no financiero panameño celebra hoy el Primer Congreso Internacional de la Superintendencia de Sujetos no Financieros (SSNF), encuentro que reúne a especialistas nacionales e internacionales, organismos multilaterales, autoridades económicas y de seguridad, así como a representantes de los sectores regulados. La alta concurrencia confirma el interés del sector en fortalecer sus capacidades frente a los estándares internacionales y prepararse para la Quinta Ronda de Evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) en 2027, proceso que exigirá resultados verificables y una estrecha articulación interinstitucional, informó la entidad gubernamental.

En la cita participan representantes de firmas de servicios legales y contables, promotores inmobiliarios, zonas francas, comercio especializado, empresas de transporte de valores e integrantes de la industria de juegos de suerte y azar. Las mesas de debate abordan los desafíos actuales de la industria, abarcando desde la supervisión basada en riesgos hasta los nuevos escenarios que plantean los criptoactivos, la inteligencia artificial, la identificación del beneficiario final y la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. El perfil internacional del evento se refuerza con la particiación de especialistas del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), la Unión Europea, Kroll, la Cámara Fintech de Panamá, el Ministerio Público, la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y autoridades reguladoras de Perú y El Salvador.

Durante el acto inaugural, la superintendente Isabel Fernández destacó la trascendencia de la coyuntura que vive la nación: “La respuesta del sector demuestra un compromiso real con elevar sus estándares. Este Congreso es un espacio para actualizarse, compartir experiencias y avanzar hacia un sistema de cumplimiento más robusto y competitivo”. Asimismo, la titular añadió que “el cumplimiento no es una tarea que se completa, es una responsabilidad que se ejerce todos los días. Más allá de un requisito, un formulario o un expediente, el verdadero cumplimiento empieza cuando conocemos nuestro negocio, entendemos los riesgos y sabemos con quién nos estamos relacionando”.

El Congreso representa un paso para verificar la aplicación efectiva de los mecanismos de prevención en materia de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (BC/FT/FPADM), enfatizó la SSNF.