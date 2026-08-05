$!Secretaría de Energía anuncia alza en los combustibles a partir del 7 de agosto

La Secretaría Nacional de Energía informó que a partir del viernes 7 de agosto a las 6:00 a. m. y hasta el viernes 21 de agosto a las 5:59 a. m. estarán vigentes los nuevos precios máximos de venta al público de los combustibles líquidos en el territorio nacional. Para este período se registra una tendencia al alza, motivada principalmente por las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, las cuales han encarecido los precios internacionales del crudo y sus derivados.

En las provincias de Panamá y Colón, la gasolina de 95 octanos subirá 1.6 centavos para situarse en B/. 1.273 por litro. La gasolina de 91 octanos aumentará 1.3 centavos, ubicándose en B/. 1.194 por litro. Por su parte, el diésel bajo en azufre registrará el mayor incremento, con un alza de 6.8 centavos, para fijarse en B/. 1.339 por litro.

La Secretaría detalló que los precios se actualizan cada 14 días mediante un mecanismo técnico que considera variables internacionales y logísticas. El objetivo de esta medida es garantizar que las tarifas locales reflejen únicamente los costos externos y mantener la transparencia en el cálculo.

Asimismo, la entidad reiteró que mantiene un monitoreo constante de los mercados internacionales para asegurar la continuidad del abastecimiento y proteger la estabilidad energética del país ante un contexto global volátil.