Economía

Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares

La dueña del negocio reveló que entre las salsas más solicitadas por sus clientes está la salvaje. manifestó que “este producto es ampliamente utilizado para acompañar en carnes, pollos, mariscos, hamburguesas y otras preparaciones”

Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares
Cortesía | Salsa de chimichurri elaborada por la emprendedora.
Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares
Cortesía | Arlety Santizo.
Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares
Cortesía | Diferentes salsas que realiza la emprendedora Santizo.
Salsas artesanales con frutas y vegetales, emprendimiento que endulza paladares
Cortesía | Salsa de ajo.
Amalia Quintero
15 de junio de 2026

Arlety Santizo, una emprendedora de 50 años, cuya pasión por la cocina y el sueño de tener su propia marca la impulsaron a desarrollar una idea de negocio y especializarse en la elaboración de salsas artesanales hechas con frutas y vegetales 100% naturales.

“Lo inicié pensando en mis nietos, en cómo yo podía hacer para darles los nutrientes necesarios a sus organismo si a ellos no les gustaba ver en sus platos los vegetales y así empecé a hacer mezcla de sabores y se crearon las diferentes salsas”, dijo Santizo. Agregó que la idea de comercializarlo fue gracias a los que probaban sus recetas y preguntaban cómo podían adquirirlas. Añadió que ofrece los sabores Chimichurri, BBQ, Ajo y Salvaje.

Santizo detalló que sus salsas son elaboradas con vegetales frescos y conservantes naturales como limón y vinagre. Los productos tienen un precio de B/.2.00 si son en presentación de sobre, mientras que los frascos de 10, 15 y 18 onzas cuestan B/.7.00, B/.12.00 y B/.15.00, respectivamente. También elabora salsas para eventos desde B/.25.00 en adelante y comercializa sus productos en el restaurante Santizo Afro Kitchen, en Colón, así como en las plazas Brisas del Golf, North Side y Signature, en la ciudad de Panamá.

Los interesados también pueden adquirirlas a través de su cuenta de Instagram @salsa_de_la_negra.

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