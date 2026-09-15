Robos en comercios “elevan costos operativos y reducen las ganancias”

Los robos y hurtos en supermercados, tiendas y centros comerciales ya no solo representan pérdidas de mercancía. Para el sector privado están generando pérdidas económicas, mayores gastos en seguridad, aumento de costos operativos y menor confianza entre comerciantes y consumidores, advierten líderes gremiales y economistas.

Los consultados señalaron que los delincuentes han cambiado el perfil del hurto. Ahora no solo buscan licores o artículos tecnológicos. También se llevan productos de uso diario de alto valor como shampoo, acondicionador, desodorantes y leche en lata, por ser “fáciles” de ocultar.

Roberto Pretelt, presidente de la Asociación de Comerciantes y Distribuidores de Víveres y Similares de Panamá (ACOVIPA), indicó que “ante frecuentes robos en comercios se ha empezado a reforzar los niveles de seguridad, ya que los ladrones o las cancheras trabajan en grupo y roban artículos de alto valor, lo que genera impactos negativos en la economía del comercio por el incremento de los costos operativos”.

Pretelt comentó que “antes los delincuentes se robaban licores, pero ahora se van más a artículos como shampoo, acondicionador, leches en lata, que son de alto valor, o productos que sean más fáciles de introducir a una bolsa”.

El empresario agregó que, para reducir los robos, los supermercados “han implementado medidas de seguridad más fuertes, se tienen más cámaras en los pasillos, más seguridades en la entrada y se le pone una etiqueta de radiofrecuencia a algunos alimentos costosos para que suene al salir”.

Asimismo, destacó que “los supermercados y comercios tienen un seguro de robo; sin embargo, como son robos mínimos, de 40 o 50 dólares, el seguro no los cubre por el tipo de monto”.

En tanto, Ana María Quintero, administradora general de Westland Mall, dijo que “lo primero que se hace es reforzar la seguridad. En nuestro caso, después de un hurto en una de las joyerías en el mes de diciembre, se reforzó la seguridad y se incluyó el servicio de dos binomios, es decir, un seguridad con un canino”.

Quintero añadió que “las vidrieras también se han reforzado y revestido con un material tipo metálico, porque los delincuentes rompen el vidrio y quedan dentro del centro comercial o viceversa”.

La administradora del Mall manifestó que “lo que más se frecuenta robar en un centro comercial son artículos tecnológicos, como computadoras y celulares de gama alta, además de joyería, ropa y maquillaje”.

Quintero concluyó que el impacto de robos es “la incertidumbre y el incremento de los costos operativos por invertir en mayor seguridad”.

Además, señaló que “a cada tienda se le puede sugerir qué medidas aplicar. En el caso de las joyerías, se recomienda que tengan puertas enrollables y que las prendas de oro se guarden en cajas fuertes. En los almacenes normales, tendrían que buscar seguridad con detectores que suenen cuando una persona salga, pero ya es cada tienda la que decide cómo mantener su seguridad”.

Por su parte, el economista Luis Morán, comentó que “los robos tienen un impacto que va mucho más allá de la pérdida directa de mercancía o dinero. Representan un aumento en los costos operativos de las empresas, porque los comercios deben destinar mayores recursos a seguridad, cámaras, alarmas, vigilancia y seguros”.

Morán detalló que “además, generan pérdidas por interrupciones de operaciones y afectan la confianza de comerciantes y consumidores”.