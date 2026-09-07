El año 2027 marcará el inicio de las primeras fases del proyecto del embalse de Río Indio, una de las apuestas más importantes de la Autoridad del Canal de Panamá para asegurar el recurso hídrico del país a largo plazo.

La ACP proyecta invertir 82 millones de dólares durante el año fiscal 2027 y comenzará con los primeros reasentamientos, los procesos de compensación y la licitación para el diseño y construcción de la nueva presa, así lo informó la subadministradora de la vía interoceánica, Ilya Espino de Marotta.

El proyecto forma parte de una solución integral al problema de disponibilidad de agua en Panamá a futuro. Según la ACP, este lago aumentará la capacidad de almacenamiento hídrico, garantizando la disponibilidad futura del recurso para abastecer a más del 50% de la población, a las comunidades aledañas y para ser usado en el funcionamiento del Canal y otras actividades productivas del país en las que el agua es elemental, como el funcionamiento de hospitales, escuelas, oficinas, comercios y toda actividad productiva que genera fuentes de empleo. Además, mejorará la sostenibilidad y competitividad del Canal, asegurando su confiabilidad para el comercio mundial.