Retiran 105 productos vencidos en comercios de Río Hato

Durante un operativo de verificación realizado en establecimientos comerciales de Río Hato, provincia de Coclé, se detectaron 105 productos vencidos, dos deteriorados y uno con fecha de expiración no clara, informó la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco).

La inspección forma parte de las acciones preventivas previas a las festividades de Carnaval. La institución explicó que la mercancía fue retirada de los comercios para su posterior descarte.

En el recorrido, el personal también detectó 24 productos sin precios a la vista, lo que incumple la obligación de informar correctamente al consumidor. La administradora regional de la Acodeco en Coclé, Gladys Vergara, hizo un llamado a los agentes económicos a reforzar la supervisión interna en sus negocios, especialmente en lo relacionado con la revisión constante de las fechas de vencimiento de los productos ofrecidos al público.

“Es fundamental que el personal de los establecimientos esté debidamente capacitado y atento al estado de los productos para garantizar la seguridad y el bienestar de los consumidores”, indicó la funcionaria.

Vergara también exhortó a la ciudadanía a mantenerse vigilante al momento de realizar sus compras, revisando la fecha de expiración, la integridad del empaque y el estado general de los productos antes de adquirirlos.

“Recordemos que el consumidor es el primer anillo de seguridad para proteger su salud y la de su familia. Si detectan productos en mal estado o vencidos, pueden presentar la denuncia a través de nuestra página web o llamando al 311”, añadió.

La entidad reiteró que continuará con estas verificaciones a nivel nacional con el objetivo de asegurar condiciones justas, seguras y transparentes en el mercado para todos los consumidores.