$!Reportan incremento leve en algunos productos de la canasta básica familiar

En Panamá, algunos productos de la canasta básica familiar de alimentos se han mantenido en aumento en los últimos meses, según productores, consumidores y economistas.

Lorenzo Jiménez, presidente de la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas (ACPTA), explicó que “los precios de los productos no son agradables. Hemos visto que todo ha subido, menos lo que nosotros vendemos, y eso no es sostenible en el tiempo”.

El productor alertó que “la situación puede traer escasez de algunos productos, porque la gente no va a tener capital para seguir sembrando si no logramos vender a precios justos”.

Por su parte, el economista Patricio Mosquera señaló que “el aumento parece responder más a presiones puntuales que a un encarecimiento generalizado de toda la canasta básica de alimentos”.

Mosquera explicó que “en alimentos, el comportamiento fue más mixto. Algunos productos frescos y del mar pudieron subir por factores estacionales, oferta disponible, clima, abastecimiento o demanda de temporada, mientras otros rubros se mantuvieron estables o incluso bajaron. El promedio de alimentos luce contenido, pero los hogares no compran promedios: compran productos específicos. Por eso, más que mirar solo el dato agregado, hay que entender qué sube, cuánto pesa en el gasto familiar y si ese aumento persiste”.

Pedro Acosta, de la Unión Nacional de Consumidores y Usuarios, dijo que “hay una realidad que muchos consumidores sienten todos los días: cuando sube el combustible, suben los alimentos, el transporte, los servicios y casi todo lo demás. Pero cuando el combustible baja, los precios de la comida no bajan con la misma rapidez. Y muchas veces, simplemente no bajan nunca”.