Repartidores de PedidosYa entran en su quinto día de huelga

Los repartidores afiliados a la plataforma PedidosYa cumplen hoy su quinto día de paro indefinido para exigir a la empresa alemana un ajuste en el pago que reciben por la entrega de los pedidos.

Quienes acceden a la aplicación se encuentran con que los pedidos podrían ser entregados con un retraso de hasta 70 minutos, por lo que los usuarios evitan utilizarla.

Los motorizados solicitaron a los restaurantes no aceptar pedidos a través de la plataforma y pidieron a la población utilizar otras aplicaciones de delivery mientras dure la medida.

El paro se mantendrá hasta lograr una nueva propuesta de pago por parte de la empresa.

En un comunicado, PedidosYa señaló que la empresa “busca fomentar un ecosistema seguro y ordenado para que todos los repartidores que realizan su servicio con dedicación y calidad, al igual que los comercios afiliados, puedan generar ingresos e impulsar la economía local. Por tal motivo, reforzamos que no avalamos ningún tipo de violencia o presión indebida dentro de nuestro ecosistema”.

Durante los días de protestas, han realizado caravanas como medida de presión en la Vía Centenario, la Vía Cincuentenario y la Cinta Costera.