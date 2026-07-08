Reducen costo del teleférico de San Miguelito en nueva licitación

El proyecto del teleférico Panamá–San Miguelito vuelve a tomar impulso, luego que el Metro de Panamá publicara el nuevo pliego de cargos para el diseño y construcción de la obra que se realizará bajo la modalidad de licitación por mejor valor con adjudicación global.

De acuerdo con el documento, el proyecto tiene un precio estimado de B/. 270,000,000.00. Esta cifra representa una reducción frente al proceso convocado en 2025, cuando el precio de referencia era de $278,679,547.00.

La reunión de homologación se realizará el 28 de julio de 2026, a partir de las 10:00 a.m.

Los cambios en el documento para llevar adelante la licitación el proyecto, se dan luego de un primer proceso fallido, en el que se declaró desierto el proceso.

El nuevo pliego de 2026 establece mayores controles y divide las responsabilidades del proyecto en documentos independientes, a diferencia del proceso de 2025, que concentraba los lineamientos ambientales y estudios técnicos en un solo documento. Además, exige al contratista cumplir con estándares internacionales de operación, con una disponibilidad mínima de 99% mensual y una meta anual de 99.5%.

Asimismo, el pliego define por primera vez la capacidad del sistema, que deberá movilizar hasta 2,800 pasajeros por hora en cada dirección. La obra contempla seis estaciones, desde Balboa hasta Torrijos Carter, mientras que la convocatoria anterior no establecía una cifra específica de usuarios por hora.

El pliego detalla que el nuevo presupuesto destinado a la obra, se distribuirá en las finanzas del Estado durante los próximos tres años. B/.103.8 millones en el presupuesto 2027, B/.133.8 millones en el de 2028 y B/.32.3 millones en 2029.

El documento también establece protocolos de respuesta ante posibles fallas del sistema. En caso de una detención, el diagnóstico y traslado de las cabinas deberá realizarse en un máximo de 60 minutos, mientras que una eventual evacuación vertical deberá activarse en 30 minutos y la atención completa de la emergencia no podrá superar las 3 horas y media.

En materia tecnológica, la nueva convocatoria incorpora medidas de ciberseguridad industrial, incluyendo pruebas de penetración antes de la puesta en servicio. También establece que el centro de control, ubicado en la estación Cincuentenario, contará con la plataforma SAP para el monitoreo en tiempo real de vibraciones e incidencias meteorológicas.