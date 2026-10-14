Reconstrucción por daños causados por el sismo podrían costar hasta $500 millones

El costo de la reconstrucción por los daños ocasionados por el sismo de magnitud 7.5 que afectó a Panamá y al interior del país podría oscilar entre $150 millones y $500 millones, según estimaciones de economistas.

El consultor laboral René Quevedo indicó que “la estimación de los daños pudiera estar cercana a los $300 millones entre viviendas e infraestructura, por lo que la asignación de $100 millones para reparación de infraestructuras, adicional a la construcción de viviendas, me parece un paso en la dirección correcta”.

Quevedo agregó que “el monto destinado a infraestructuras podría aumentar, ya que algunas infraestructuras sufrieron daños que requieren una intervención más profunda”.

El economista Luis Morán dijo que “considerando costos directos e indirectos, y ante la necesidad de una evaluación real, los costos pueden oscilar entre 0.5% y 0.7% del PIB a nivel nacional. Lo que podría representar entre $400 a $500 millones”.

Añadió que “esto es preliminar. Es necesaria la evaluación gubernamental. Siendo el mayor componente infraestructura, educación, alimentación y atención médica”.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC), la economía panameña registró un PIB de B/. 20,069.2 millones, para el segundo trimestre de 2026. Mientras el especialista Patricio Mosquera comentó que “el terremoto dejó daños materiales que todavía están siendo evaluados. La actualización del Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que las pérdidas económicas podrían alcanzar hasta el 1% del PIB de Panamá”.

En tanto, el economista Raúl Moreira afirmó que “es difícil estimar aún el costo de esta reconstrucción, ya que al día de hoy todavía hay muchos lugares a los cuales todavía el Gobierno Nacional no ha llegado, según cuentan los damnificados”.

Por su parte, el especialista Eric Molino estimó que el costo directo del sismo estaría entre $150 millones y $260 millones, según cálculos propios basados en información pública de SINAPROC, COE y del MEDUCA, MINSA, MIVIOT y MOP”. Asimismo, aclaró que no se trata de una cifra oficial.

Molina destacó que “el conteo de daños sigue abierto. Por lo que las autoridades han dicho que las cifras van a subir a medida que avancen las inspecciones”.