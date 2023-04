Recientemente, a través de las redes sociales, se generó un debate sobre la seguridad de las transferencias de dinero desde las plataformas digitales y cómo evitar enviar montos a extraños en tiempo real por herramientas tecnológicas como Yappy.

En el caso de Banco General Yappy permite enviar dinero con solo aplicar el número de celular del receptor y hacer pagos en más de 21,000 comercios.

Yolianna Alfaro, Directora Comercial de Yappy, manifestó que “el primer paso fundamental al hacer su pago es revisar bien el monto y número de celular al que enviará el Yappy. El app le ayuda preguntando en dos ocasiones distintas del proceso si está seguro que es el monto y el número al que quiere enviar el dinero. Si a pesar de eso, tuvo un error en el envío, debe llamar de inmediato a la persona y solicitar que le devuelva el dinero. Si no logra ubicar a la persona, puede acercarse a una de las sucursales y uno de nuestros colaboradores le ayudará con la llamada a ese cliente para que le solicite la devolución del dinero”.

Por su parte, el fiscal Aurelio Vásquez, de la sección de Delitos contra el Orden Económico del Ministerio Público, afirmó que “si yo recibo a través de la plataforma un dinero de más que yo no reconozco, eso no es delito. Lo primero que yo tengo que hacer es acercarme al banco y solicitar la devolución del dinero o reverso de ese dinero porque me cayó en mi cuenta”.

Juan Carlos Araúz, presidente del Colegio Nacional de Abogados, sostuvo que “es un error involuntario, que luego su forma de lograr la devolución es competencia civil y no penal. Se produce un enriquecimiento injustificado, pero los bancos en sus contratos de servicios pueden actuar ante los reclamos de los clientes”.

Cada mes se dan cerca de 25 millones de transacciones por Yappy.