Promulgan el programa “Abono pa’ ti” con un subsidio de B/.3,000 para vivienda nueva

El Gobierno Nacional promulgó en la Gaceta Oficial el Decreto Ejecutivo N.° 35 del 17 de septiembre de 2026, el cual crea el Programa Nacional “Abono pa’ ti” como parte del plan “Panamá pa’ ti”. La iniciativa otorgará un aporte no reembolsable de B/.3,000 en concepto de abono inicial para la adquisición de vivienda nueva, proyecto que será administrado por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El beneficio podrá utilizarse exclusivamente para cubrir el pie de abono exigido al tramitar un crédito hipotecario destinado a vivienda principal. El inmueble deberá ser de primer uso, con un valor máximo de B/.80,000, y el solicitante deberá aportar como mínimo el 1 % del precio de compra. Cabe destacar que el programa es plenamente compatible con el Régimen de Intereses Preferenciales.

El desembolso no se entregará directamente al beneficiario, sino que el MEF transferirá los B/.3,000 a la entidad bancaria o acreedora encargada del financiamiento. Este aporte tendrá carácter personal e intransferible, se otorgará por una sola vez y no estará sujeto a devolución.

Para acceder al subsidio, los interesados deberán registrarse en la plataforma Panamá Conecta, completar la solicitud formal, contar con un préstamo hipotecario aprobado y no haber recibido previamente este incentivo ni otro beneficio estatal equivalente, además de cumplir con los requerimientos adicionales que reglamente el programa.

El decreto establece que la ejecución de la iniciativa estará sujeta a la disponibilidad presupuestaria, correspondiendo al MEF determinar en cada vigencia fiscal la partida máxima destinada a su financiamiento.

Por su parte, la Cámara Panameña de la Construcción (CAPAC) respaldó la medida al señalar que “Abono pa’ ti” representa un avance significativo para facilitar el acceso a una casa propia a familias de menores ingresos, fortalecer el patrimonio familiar y dinamizar tanto la industria de la construcción como la generación de empleo.