Presidente Mulino inicia visita oficial en Brasil para fortalecer cooperación y atraer inversiones

El presidente de la República, José Raúl Mulino, arribó esta tarde a la capital brasileña para una visita oficial que contempla un encuentro con su homólogo, Luiz Inácio “Lula” Da Silva, la firma de acuerdos económicos y su participación como expositor principal en un foro empresarial.

La aeronave presidencial HP 1A tocó tierra a las 4:02 p.m. hora local en la Base Aérea de Brasilia, donde Mulino fue recibido por “el coronel Nicolas Silva Mendes, comandante de la Base Aérea de Brasilia; el embajador de Panamá en Brasil, Flavio Méndez; y el embajador de Brasil en Panamá, João Mendes”.

En un comunicado, la Presidencia indicó que la comitiva panameña está integrada por “cuatro miembros de su gabinete, cuatro diputados de la República y 13 empresarios panameños”.

Explicaron que, este jueves 28 de agosto, el mandatario panameño “ascenderá la rampa del Palacio de Planalto y recibirá la bienvenida del presidente ‘Lula’ Da Silva, a nombre del pueblo de Brasil”. Posteriormente, ambos mandatarios sostendrán un encuentro bilateral, que “a su vez abrirá el compás a una reunión ampliada con altas autoridades de ambas naciones”.

En horas de la tarde, Mulino será el orador principal del Foro Empresarial “Diálogo Brasil – Panamá. Construyendo puentes para el Foro Económico Internacional América Latina y el Caribe”, donde expondrá ante el sector privado brasileño “las ventajas que ofrece Panamá con su ubicación estratégica y facilidades logísticas”.

Según la Presidencia, la visita oficial tiene como objetivo “reforzar la cooperación Panamá - Brasil, abrir nuevas oportunidades para la inversión brasileña en Panamá y sacarle provecho a la inclusión del Istmo al Mercado Común del Sur (Mercosur)”.