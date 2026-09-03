$!Presidente Mulino inaugura el nuevo Centro de Visitantes del Parque Nacional San Lorenzo para impulsar el turismo en Colón

Con una inversión superior a los B/. 7.7 millones, el presidente José Raúl Mulino puso en operación en Colón el nuevo Centro de Visitantes del Parque Nacional y Castillo de San Lorenzo El Real de Chagres.

“Creo que un país que no valoriza su historia difícilmente puede construir un futuro de grandeza, y eso es lo que estamos abriendo hoy: una mirada a lo que fuimos, a lo que somos y a lo que seremos. Nuestro país es único, tenemos historia y naturaleza virgen unidas en armonía. Este patrimonio cultural y natural es testimonio de nuestro pasado y de lo que significó el inicio del Canal que une al mundo”, acotó Mulino.

Durante el recorrido, el mandatario destacó que el centro funcionará como una vitrina para proyectar ante el mundo la historia, la riqueza cultural y la biodiversidad del país. Asimismo, agregó que Panamá, más allá de la vía interoceánica, apuesta firmemente por el turismo ecológico para consolidar su desarrollo.

El titular del Ministerio de Ambiente (MiAmbiente), Juan Carlos Navarro, indicó que la entrega del centro al Patronato de Portobelo y San Lorenzo para su administración demuestra que “Colón es prioridad”. Afirmó además que Panamá “es la nueva potencia mundial del ecoturismo y la biodiversidad”.

Por su parte, la ministra de Cultura, María Eugenia Herrera, resaltó que con este espacio el país da un paso decisivo en la puesta en valor del patrimonio cultural como uno de sus principales activos. “Abrimos las puertas al turismo, al progreso y a nuestra historia”, manifestó.La obra se ejecutó como parte del Proyecto de Apoyo para la Conservación y Gestión del Patrimonio Cultural y Natural, impulsado por MiAmbiente con el respaldo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El centro está ubicado dentro del Parque Nacional San Lorenzo, en el sector del antiguo Fuerte Sherman, en la Costa Abajo de Colón. La infraestructura busca dotar a la zona de instalaciones de primer nivel para fortalecer la atención a visitantes, la celebración de conferencias, la conservación, la investigación científica, la educación ambiental y la promoción de los valores históricos del área, informó la oficina de prensa de la Presidencia de la República.