Presidenta de APEDE advierte urgencia de protocolos para infraestructuras críticas tras incidente en el Puente de las Américas

La presidenta de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE), Giulia de Sanctis, hizo un llamado a fortalecer la capacidad de respuesta del país ante emergencias en infraestructuras estratégicas, tras lo ocurrido recientemente en el Puente de las Américas.

De Sanctis señaló que el incidente, más allá de ser un hecho lamentable, dejó en evidencia la falta de protocolos claros y coordinados para actuar ante situaciones que comprometen puntos neurálgicos del país. “Panamá no puede darse ese lujo, porque somos un país de conexión, de logística y de servicios. Cuando una infraestructura clave se detiene, el impacto es nacional e incluso internacional”, advirtió.

La líder gremial consideró oportuna la propuesta del Ejecutivo de impulsar una normativa sobre Infraestructuras Críticas y Servicios Esenciales, al estimar que permitiría establecer un marco claro para proteger y garantizar la continuidad operativa de sectores estratégicos como energía, agua, transporte, telecomunicaciones, sistema financiero y salud.

Según explicó, la iniciativa incorpora un enfoque moderno de gestión de riesgos, que no solo contempla amenazas físicas, sino también cibernéticas y operativas. Además, plantea la creación de instancias de gobernanza como un Consejo Estratégico, un Comité Fiscalizador y un Servicio Nacional de Ciberdefensa, con el objetivo de mejorar la coordinación interinstitucional.

De Sanctis subrayó que uno de los principales problemas evidenciados durante el incidente fue la reacción fragmentada de las entidades involucradas. “Lo que vimos fue el esfuerzo de distintas instituciones tratando de resolver una situación compleja, pero sin un protocolo previamente definido, lo que genera demoras e incertidumbre”, afirmó.

En ese sentido, destacó que la futura normativa debería basarse en principios de prevención, coordinación, continuidad operativa y cooperación entre el sector público y privado. “No podemos seguir reaccionando; tenemos que anticiparnos. Se trata de tener planes claros antes de que ocurra una crisis”, agregó.

Desde APEDE, indicó, se considera que esta propuesta responde a una necesidad real del país y está alineada con buenas prácticas internacionales en la protección de infraestructuras críticas. “Este es el momento de aprender de lo ocurrido y transformar esa experiencia en decisiones que fortalezcan al país”, concluyó.